Драматург Николай Коляда об автостопщиках "Комсомолки": Это смелость невероятная

Николай Коляда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…- Коля, привет! Это твои фанаты из Москвы – Саша и Люба Гамовы.

Так, запросто, начал я этот разговор с «Классиком из Екатеринбурга», как его давно уже называют в театральных кругах. Ну, а мы близко знакомы… лет 40. Если не больше.

Впрочем, вот - продолжение разговора…

- Ой, спасибо, Саша. Спасибо, что вспомнил в день рождения.

- Да я и не забывал. Слушай, сразу вопрос - 65 лет для такого драматурга, как Николай Коляда, это ведь мало еще? Как вы считаете?

- Конечно, мало. Какие наши годы.

Вчера у меня была премьера «Сорочинской ярмарки».

- Да?!

- Зрители говорят, что я не в маразме ещё.

Но я и сам так говорю себе. Все в порядке, все соображаю, это самое главное.

- Скажи, пожалуйста, Коль. Вот сколько пьес ты сделал и сколько спектаклей по ним соорудил?

- Саша, по-моему, я написал 140 пьес. Кажется… Я уже перестал считать.

А поставили, по-моему, 90.

А сколько я поставил у себя в театре, уже и не знаю.

Зачем мне эти подсчеты? Мне к чему эта арифметика? Чтобы хвастаться? Кому хвастаться? Мне хвастаться некому.

Мне только перед самим собой, чтобы было не стыдно, что живу.

Живу честно. Живу как полагается, мне кажется, так, во всяком случае.

- Вот у моего Героя любимого Иосифа Давыдовича Кобзона было тысяча званий и титулов. Но самым главным он считал – народный артист СССР. А для Николая Коляды?

- Художественный руководитель «Коляда-театра» - это главное.

Ну, и драматург еще. Вот это главное.

А все остальное не имеет никакого значения.

Хотя, очень приятно, конечно, получать все премии, награды. Всегда приятно.

Да и доброе слово любое от любого человека всегда приятно.

Кстати, заезжали тут автостопщики – автостоп «Комсомольская правда», сидели у меня в кабинете и снимали на видео.

- Да ты что?!

- Я сказал: «Саше Гамову-то привет передадите?» - «Да, конечно!»

Так и не передали, они, наверное, - во Владивосток уехали.

- Слушай, а я сам был в Хабаровске. У тебя, значит, были Ваня Макеев и Володя Ворсобин – мои друзья.

- Да! Вот они были.

Вот мы с ними долго проговорили. Они ходили, вытаращив глаза, по театру, не могли себе представить, что театр может быть таким. Как музей. Так что, было приятно очень.

- А вообще они тебя чем удивили? Тебе не показалось, что они чем-то похожи на твоих актёров? Такие же. Что-то театральное есть в их автостопе…

- Нет.

Я сначала думал, что у них поезд, они сказали - мы автостопом. Я шары вытаращил: слушай, это смелость какая-то невероятная. Это же смелость.

Разные люди на дороге. Россия большая. Бывают и гадкие люди встречаются на пути-то на жизненном, да и вообще, в дороге.

Дорога – это вообще… Как у Гоголя: дорога, дорога, дорога.

Это же что-то такое. Не знаю, смелые, очень смелые парни. Молодцы, что там. Ну, наверное, жизнь увидели, посмотрели всю Россию. Завидую даже им.

- А я только что из Хабаровска. Мы там открывали улицу Владимира Сунгоркина, нашего главного редактора, которого мы потеряли 14 сентября этого года.

- Да, я слышал. Я читаю. Мне же приходит «Комсомольская правда». Подписали меня на вашу газету. Приходит, все время в ящике лежит, читаю я вас, все знаю про вас, так что молодцы, что держитесь на плаву.

Сейчас у нас «Вечерки» нет в Екатеринбурге, никаких газет вообще нет. «Уральский рабочий» погиб тоже. Одна областная газета только выходит и все. Ну, в бумажном виде. А так все превратилось в электронное.

Жалко очень, что газеты исчезают. Ужасно жалко.

А то, что вы держитесь, живете, - и слава Богу. Молодцы.

- В том числе…

- Это заслуга, конечно, и вашего, царствие небесное, редактора.

- Да, Владимира Сунгокина.

И его вдова была на открытии новой улицы в Хабаровске, Таня Безрукова, и был его сын Гриша.

И они потом уехали во Владивосток. Не автостопом, а на самолете полетели. Они открыли мемориальную доску в честь Сунгоркина в Дальневосточном Федеральном университете, представляешь, там, где наш Володя учился.

- Хорошо, что память сохранили о человеке. Это же прекрасно. Молодцы.

- Вот мы, я и Люба, очень любим твою пьесу «Мурлин Мурло», по которой Галина Волчек в своё время поставила в «Современнике» спектакль. Там отображена же наша квартира - в родном Новотроицке, что в Оренбуржье, с двумя перпендикулярными другие другу дверями, реплики моей мамы Тамары там ты увековечил.

- Да.

- Дворец культуры с греческой колоннадой, песню там как бы моя сестра Надя поет: «Там вдали за рекой…»

- Да, все правильно.

- Спасибо тебе.

- Это было очень давно.

Мы, кстати, приезжаем в Москву 13 января на три недели. Буду рад видеть и тебя, и Любу. Мы три недели играем в Центре на Страстном, приходите. Всегда буду рад. Книжки подарю, какие-то сувениры наши. Много всякого.

Мы два года не приезжали, тут приедем. Так что, давайте.

- Да Люба уже скупила половину зала на ваши спектакли!

- Да зачем она покупает билеты? Господи, неужели я ее не посажу! С ума сошла.

- Я ей сейчас скажу. Вот просто мы думали, вдруг мест не будет. И вообще - принцип: почему бы не поддержать любимого драматурга и его театр? А ты знаешь, что билеты на январские гастроли «Коляда-театра» в Москве полностью раскуплены? Тебе страшно или радостно?

- Нет, Саш, еще не все раскуплены. На 5 миллионов продано билетов. Чтобы у нас было, ну, как сказать, по нолям, нам надо на 12 миллионов продать билетов. Я, слушай, директор театра. Я же считаю копейки, деньги. Нас приезжает 47 человек, огромное количество народу.

- Я внимательно ВКонтакте смотрю все твои анонсы. А чем ты сейчас удивишь, что ты покажешь, чем ты огорошишь столичную публику и не только столичную, но и гостей?

- Ну, вот «Тарас Бульба», «Анна Каренина» - две премьеры у меня.

Там много премьер. И «Зеленый палец», «Не включай блондинку», читки пьес драматургов, субтеатр, там большая программа какая-то.

Ну, как бы долго готовились. Не привозим «Сорочинскую ярмарку», потому что премьера была только вчера. Билеты начали продавать еще в сентябре, поэтому - не поставили. (В московские гастроли.) Так получилось.

Но хороший очень спектакль получился, такой веселый и радостный, смешной, прямо невероятно. А сейчас радости не хватает.

- Да. Слушай, скажи, пожалуйста, а сам ты играешь на этот раз тоже?

- Я вот буду играть Кису Воробьянинова в «12 стульях» в Москве. И я играю еще «Тень отца Гамлета»…

У нас огромный репертуар – 90 спектаклей. А привозим 30 всего лишь.

Мы все не можем привезти. С радостью бы приехали, но денег нет.

У меня же частный театр – 21 год мы без поддержки государства живем. Очень тяжело.

- Сегодня же и день рождения театра… Актеры твои в соцсетях пишут.

- Да. Сегодня - 21 год театру. Я документы получил на театр, ну, от юриста 4 декабря 2001-го. Так получилось. Два банкета в один день…

- Слушай, сколько у тебя шапочек-колядок твоих коронных, где ты их берешь?

- Да зачем я их считать буду? Господи. Мне дарят, привозят со всего мира.

Саш! Мы сегодня закрываем театр, я стою в подъезде, потому что иду в машину, мы закрываемся на четыре дня и едем на горячие источники в город Реж, называется там «Баден-Баден» - турбаза. 50 человек народа.

Мы решили отметить там день рождения театра. И я дарю этот праздник всем, я оплачиваю эту поездку.

- Какой ты молодец! Слушай, подожди - у нас в редакции в Москве, в России, в мире, в галактике очень много твоих фанатов, вот чего Коляда нам скажет такого радостного, как ты говоришь, ее же мало. Говори!

- Так я могу только одно сказать.

Будьте добрее друг к другу, не злитесь.

Радость… Все проходит, в одной пьесе моей написано, все проходит, радость остается.

Радость от встречи с друзьями, радость от созерцания природы, радость от общения с животными, с родными, с детьми, я не знаю, радость от новой покупки. Только радуйте себя, потому что все пройдет, а воспоминания о хорошем останутся. Думайте об этом, думайте о радости.

- Понял. Ты котят берешь с собой, которых все там разводишь?

- Нет, мои студентки будут жить в квартире. Сейчас вот я вышел из подъезда, только что с сумками. Ты меня…

- И еще. Я просто хотел сказать, что на том месте, где ты спал у нас дома на Рублевском шоссе, мы сейчас будем открывать мемориальную доску в честь тебя.

- Откроете: «Здесь спал Николай Коляда». Давайте!

- Мы тебя очень любим, Коля! Я тебя обнимаю, от Любы и от меня. Мы обязательно придём на твои спектакли.

- Спасибо большое!