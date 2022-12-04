Приболевший Басков, Кудрявцева в кольце за 30 миллионов и идеальная талия Асти: как прошёл фестиваль «Песня года»

За вечер Филипп Киркоров сменил три костюма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году «Песня года» по понятным причинам прошла без привычного набора артистов. Не было ни Софии Ротару, ни Светланы Лободы. Впрочем, с учётом их сегодняшней позиции, их и не звали. Отсутствовал и Валерий Леонтьев. Правда «Казанова» ничем не провинился перед нашей страной. По словам друзей певца, Валерий Яковлевич сейчас находится в Майами по другой причине. Музыкант лечит больные ноги.

Едва оправившись от больницы, на «Песню года» приехал и Николай Басков. Именно поэтому артист появился в Мегаспорте уже, когда все журналисты уехали, ближе к полуночи.

Говорят, Николай недавно сильно переболел, артиста даже экстренно госпитализировали, но о причинах недомогания Басков пока не рассказал репортёрам. После выписки из больницы тенор пока себя не важно чувствует, поэтому у «золотого голоса» не было сил выходить к журналистам. Но все равно артист не подвёл маэстро Игоря Крутого, приехал и записал свой дуэт с Ларисой Долиной.

Ну, а в остальном «Песня года» прошла по прошлому сценарию. Как всегда, аншлаг, билеты были раскуплены ещё за несколько месяцев до фестиваля. На праздничном баннере артисты по традиции демонстрировали свои обновки. Кому на этот раз отказал вкус, а кто напротив был элегантным и стильным

Стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич Фото: Личный архив

«КП» рассказала стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Лера Кудрявцева

-Лера, как всегда, вела фестиваль в паре с Сергеем Лазаревым. Теледива выбрала дизайнерский наряд, расшитый крупными стразами. Впрочем, платье смотрится на Лере элегантно. Как и кольцо с бриллиантом в 10 карат. Такое роскошество стоит не менее 30 миллионов рублей,-делится стилист Ирина Ковалевич.

Теледива выбрала дизайнерский наряд, расшитый крупными стразами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерия

-У мамы троих детей, конечно, роскошная фигура. Валерия вообще, на мой взгляд, одна из самых стильных артисток на нашей эстраде. И вот это по-настоящему голливудское платье тому подтверждение. Цвет наряда идеально подобран к глазам артистки. А крой платья подчёркивает стройные ножки и талию Валерии.

Валерия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров

-За вечер Филипп Киркоров сменил три костюма. Самые необычные -красный латекс, и черный пиджак в виде корсета. У артиста новый стилист, который подбирает ему образы для подобных мероприятий. Что и говорить, на главном моднике снова две столичные квартиры. Король отечественной эстрады удивил и аксессуарами. Руки артиста украшены брендовыми кольцами.

У артиста новый стилист, который подбирает ему образы для подобных мероприятий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но самое дорогое украшение (действительно по стоимости сопоставимое с московской квартирой)— семейная золотая печатка, переходящая из поколения в поколение.

Кольцо весом в 50 граммов из белого и желтого золота, 32 бриллианта и посредине семейный герб Киркоровых «два льва и корона». Раньше кольцо носил дед и отец артиста, потом украшение перейдет его сыну Мартину.

Руки артиста украшены брендовыми кольцами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс ко всему вижу у Филиппа браслеты Картье. Эти парочка золотых браслетов

тоже потянет на немалую сумму - в общей стоимости украшения стоят около 4 миллионов 500 тысяч рублей,-рассказывает наш модный эксперт Ирина Ковалевич.

Анна Калашникова

-Звезда ток-шоу появилась перед журналистами в мини-платье в стиле музыкального конкурса «Евровидение» и в новогодней карнавальной маске. У Калашниковой хорошая фигура, наряд эффектный, сценический.

Но больше светских сплетников заинтересовали украшения певицы. А именно: на руке Анны я заметила кольцо Тиффани за 15 тысяч евро и бриллиантовые часы «Ролекс» за 2 миллиона рублей.

У Калашниковой хорошая фигура Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима Билан

-Артист пробует себя в новом стиле. Но на мой взгляд, Билану больше идут монохромные оттенки. Сочетание оранжевого и желтого -очень спорный вариант. Я бы посоветовала бы Диме более спокойный верх. Ну точно не оранжевый.

Артист пробует себя в новом стиле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что удивило. Обручальное колечко на указательном пальце. Дима недавно переехал в новый дом, подписался в Инстаграме на аккаунты для молодых пап. Может, он что-то от нас скрывает?

Лолита

-Недавно Лолита отметила 59-летие. Но посмотрите, как она помолодела. И платье подобрала, которое выгодного показывает ее постройневшую фигуру, в особенности -ножки.

Артистка не скрывает-в уходящем году она встретила новую любовь.

-Такой счастливой женщиной я чувствовала себя, пожалуй, лет 20 назад,-призналась нам артистка.

Недавно Лолита отметила 59-летие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Асти

-У Ани нежные, романтичные песни. И тут вдруг - грубоватый армейский стиль. Тяжелые ботинки, берет, безразмерные шаровары. Да, талия открыта, пресс идеальный, но все равно есть какое -то ощущение лёгкой небрежности в наряде и в макияже. Я бы посоветовала Ане платье-рыбку, струящееся по фигуре. Благо у артистки подходящая фигура -«песочные часы». Ну и конечно, макияж нужен более спокойный. Возможно, тогда уйдут постоянные сравнения с одной украинской звездой.