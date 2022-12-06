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6 декабря 2022 4:00

Голос российской деревни покорил Москву с девятью рублями в кармане: Исполнилось 65 лет со дня рождения юмориста Михаила Евдокимова

Сегодня знаменитому юмористу (и экс-губернатору Алтайского края) исполнилось бы 65 лет
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Евдокимов говорил, что в своих выступлениях очень ценит элемент импровизации: он не заучивал тексты наизусть, а словно каждый раз рассказывал историю по новой

Евдокимов говорил, что в своих выступлениях очень ценит элемент импровизации: он не заучивал тексты наизусть, а словно каждый раз рассказывал историю по новой

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВНИ

Михаил родился в обычной алтайской деревне, стоящей там, где сливаются реки Бия и Катунь (в сорока километрах от родной деревни Василия Шукшина - об этом Евдокимов всегда упоминал с удовольствием). Рос в большой семье - из семерых детей он был средним. В школе любил спорт (играл в хоккей с помощью самодельной клюшки и катался на самодельных коньках), потом увлекался боксом, а еще очень активно участвовал в самодеятельности: и пел, и играл на барабане, и ставил спектакли, и даже занимался чревовещанием (научился, не открывая рта, говорить за куклу, которую держал в руках). Иначе как артистом, знакомые его не называли.

В армии руководил ансамблем, потом, вернувшись в родную деревню - домом культуры. А еще начал пародировать известных актеров. Ну, а еще - писать рассказы. Пытался поступить в московское эстрадно-цирковое училище (не получилось - по его словам, в тот год принимали целую толпу молодых кубинцев, и пробиться было невозможно). В итоге поступил в Новосибирский институт торговли, учился там заочно, выступая в КВН и одновременно работая заместителем директора столовой. Еще был администратором кафе в самом центре Новосибирска, общался с самыми известными людьми города…

Ну, а в 1983 году приехал в столицу снова. По словам Регины Дубовицкой, «разбираться, почему его рассказ здесь не печатают». Сам же он вспоминал, что получил приглашение в Московскую областную филармонию как артист разговорного жанра. (По иронии судьбы, перед тем он пытался устроиться в аналогичное заведение на родине, - и его не взяли). «Все бросил и уехал в Москву. С девятью рублями в кармане и с гитарой. Представляете, рванул в столицу с Алтая. Ни одного человека в Москве не знал! Дочке был всего годик…»

Вскоре он познакомился с Дубовицкой (в «Аншлаге» которой в конце концов прославился). Встреча была довольно ужасной: Михаил зажался, закрылся, наотрез отказался читать тексты… В тот момент Дубовицкая вряд ли могла подумать, что Евдокимов станет одним из лучших ее друзей.

Дубовицкая вряд ли могла подумать, что Евдокимов станет одним из лучших ее друзей

Дубовицкая вряд ли могла подумать, что Евдокимов станет одним из лучших ее друзей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дебют «в телевизоре» случился у него в «Вокруг смеха», которая в середине 80-х была главной юмористической программой СССР. А через какое-то время прозвучал монолог, благодаря которому в Евдокимова влюбилась вся страна: рассказ мужика, который мирно шел из бани и случайно угодил в драку (о него сломали два весла, а третье, дюралевое, погнули). Впрочем, начало этой истории помнят сейчас даже лучше, чем финал: «Морда у меня после бани красная. Весь не красный, а морда красная…»

Кстати, «Комсомольская правда» 15 лет назад отыскала в алтайской деревне мужика, который стал лирическим героем Евдокимова: в монологе у него была фамилия Бугаенко, а на самом деле его звали Сергей Никитенко. Он уточнял: «Я на самом деле из бани шел. Только о плечо мне не два весла сломали тогда, а одно. Второе сломали о спину. Но сам я никого не трогаю. Вот если попросят, тогда уж пощады нет».

Сам Евдокимов говорил, что в своих выступлениях очень ценит элемент импровизации: он не заучивал тексты наизусть, а словно каждый раз рассказывал историю по новой.

Сегодня знаменитому юмористу исполнилось бы 65 лет

Сегодня знаменитому юмористу исполнилось бы 65 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ПУТИН МИШЕ ЧАСЫ ПОДАРИЛ»

В 2003 году Михаил Сергеевич прямым текстом говорил: «Честно сказать, я никогда не думал о политике всерьез, хотя и дружу с политиками». (В числе его друзей, кстати, был и Владимир Путин: они познакомились в декабре 1999-го. Жена, Галина Евдокимова, вспоминала: «Миша летал в Чечню поздравлять солдат вместе с другими артистами – Боярским, Розенбаумом. И Путин был с ними, но он еще не был президентом… В память об этой поездке Путин Мише часы подарил. Миша их иногда надевал»).

И в том же 2003-м Евдокимов принял решение баллотироваться в губернаторы Алтайского края. Мало кто верил, что он добьется своего. Жена думала, что он поговорит об этом и забудет. А Дубовицкая признавалась, что считала это просто глупостью: «Мы даже разругались с Михаилом. Когда он пригласил меня приехать на Алтай и поучаствовать в его выборной кампании, наотрез отказалась: «Это не твое. Ты актер от Бога. Политика – другая работа. Каждый человек должен заниматься своим делом». Но я знала, что Мишку не переубедить. Никогда и ни в чем, даже в мелочах. Он всегда добивался чего хотел.И победил на выборах».

Губернатором он пробыл всего 16 месяцев. 7 августа 2005-го на трассе между Бийском и Барнаулом произошла автокатастрофа, о которой потом говорили годами. Его «Мерседес» мчался на скорости под 150 километров в час, обогнал «Волгу», потом пытался обойти «Тойоту», но вылетел в кювет… Погибли и сам губернатор, и его водитель, и охранник, выжила только Галина Евдокимова. Было придумано много конспирологических версий - будто бы Михаила Сергеевича «убрали» (высказывались даже совсем сумасшедшие предположения о каком-то снайпере, якобы прострелившем колесо). С другой стороны, вспоминали о том, как страстно Евдокимов любил быструю езду (но за рулем находился не он, а его шофер). Водителя «Тойоты» сгоряча признали виновным в катастрофе и приговорили к четырем годам, но уже через полтора месяца приговор отменили за отсутствием состава преступления. И все-таки до сих пор находятся энтузиасты, которые пытаются отыскать какую-то таинственную и мрачную подоплеку того ужасного ДТП…

Губернатором Евдокимов пробыл всего 16 месяцев

Губернатором Евдокимов пробыл всего 16 месяцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«У него конституция такая, он должен был с возрастом раздаться»

Со своей женой Галиной Михаил познакомился в Нижнем Тагиле. Она училась в десятом классе, а он там служил (и ради первого свидания ушел в самоволку). Воинская часть находилась совсем рядом с домом Галины - Михаил общался с ее отцом (тот «работал рядом с частью в строительной организации, любил что-нибудь мастерить, а Миша в части был художественным оформителем и бегал к папе за материалами»). Еще он исполнял в части под гитару «серенады» - рвал струны и громко пел, глядя на балкон возлюбленной.

Галина вспоминала, что тогда ее кавалер был худеньким - «худее, чем я! Я в его брюки не влезала». И только потом радикально видоизменился, превратившись в весьма солидного мужчину: «Когда начал полнеть, пытался бегать по утрам, но в целом относился к этому спокойно. У него конституция такая, он должен был с возрастом раздаться, и это его не портило. А вот с бородой я пыталась бороться. В 1992 году мы уехали летом в Горный Алтай, и он там долго не брился. Я потом говорила, что не хочу видеть его бородатым. Но ему с бородой понравилось. А потом и я привыкла…»

Вскоре после катастрофы выяснилось, что у губернатора было двое внебрачных детей от двух разных женщин. В одной телепрограмме появилась фотомодель-мулатка Инна Белова - оказалось, что она растит от Евдокимова сына Даниила. (Галина Евдокимова поначалу называла Белову в интервью «эта мадам», потом примирилась с фактом ее существования, звала на вечера памяти мужа, фотографировалась с нею и ребенком).

Инна Белова

Инна Белова

А еще одной сердечной подругой Евдокимова была Надежда Жаркова, которую он знал с детства. Она рассказывала: «Мы жили с Мишей 17 лет, он от меня ничего не скрывал…» В 1995 году она родила ему дочь Настю. В какой-то момент Жаркова потребовала для дочери шестую часть наследства губернатора. В итоге стала обладательницей коттеджа на Рублево-Успенском шоссе, построенного в конце 90-х.

А еще одной сердечной подругой Евдокимова была Надежда Жаркова

А еще одной сердечной подругой Евдокимова была Надежда Жаркова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛЮБИМЫЕ АНЕКДОТЫ

Евдокимова чуть ли не в каждом втором интервью (а интервью эти были собраны в книге «Некогда жить», вышедшей через пять лет после его смерти) просили рассказать любимый анекдот. Он не отказывался.

Пессимист говорит: «Знаешь, через неделю всему крах!» А оптимист в ответ: «Почему через неделю? Завтра!»

* * *

В Америке в автобусе случилась драка между неграми и белыми. Негры возмутились, что они все время едут в задней части салона. Водитель остановил автобус, высадил всех и давай кричать: «Совсем с ума сошли! Какая разница – белые, черные? Нет больше ни тех, ни других. Все равны. Все – зеленые! А теперь дружно взялись за руки и спокойно пошли в автобус. Светло-зеленые – вперед, темно-зеленые – назад».

* * *

Ковбой в степи встретил корову. Та спрашивает: «Как дела? Куда скачешь?» У того глаза на лоб вылезли. «Ты что, говорить умеешь?» – спрашивает. «Конечно, я же университет окончила!» – ответила корова. Ковбой, себя не помня, мчится в кабак, выпивает три рюмки виски, но успокоиться не может. Бармен спрашивает: «Что случилось? Корову встретил? Да врет нагло. Ничего она не заканчивала…»

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