Никита Михалков назвал Эдуарда Артемьева гением и сообщил, что здоров

Композитор Эдуард Артемьев и режиссер Никита Михалков на юбилейном гала-концерте "Кинотеатр Эдуарда Артемьева" в Государственном Кремлевском дворце. Концерт посвящен 85-летию композитора Эдуарда Артемьева. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Именно благодаря музыке Эдуарда Николаевича многие хорошие фильмы стали великими, а великие гениальными. Его мелодии мы слышим в картинах «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис», «Сибириада», «Легенда №17», «Герой» и этот список можно продолжать долго. «Своим композитором» его считали Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский.

- Леша, (такое имя Эдуард Николаевич получил при крещении) не хотел, чтобы я открывал его вечер и всем сказал, что я в тяжелом состоянии у себя в Щепачихе, - сообщил Никита Михалков, выйдя на сцену Кремля. - Так вот, опровергаю эти слова!

Леша - гениальный русский композитор. Обычно композиторы ревностно относятся к своим произведениям, с пеной у рта отстаивают свою музыку. Для Артемьева Музыка — это все! Вот однажды мы работаем над сценой в фильме «Раба любви», когда убивают Потоцкого на глазах героини Елены Соловей. И он написал для этого момента удивительную музыку. Я смотрю и понимаю, что она «выбьет» зрителя, это кульминация. А что будет дальше? Сказать ему, «давай уберем», у меня язык не поворачивался. И тут он говорит: давай уберем музыку? Оставили только звук улицы. Артемьев опять: давай уберем звук улицы? В итоге, остался только звук чашки, звякающей о блюдце… И это оказалось то, что надо! Все, к чему прикасается Артемьев, становится праздником. Кстати, неделю назад Артемьев стал героем труда России. Леша, с праздником!

Вечер начался с оваций: публика пять минут стоя аплодировала Артемьеву.

Со сцены Кремля под видеоряд из кинофильмов прозвучали самые популярные мелодии Эдуарда Николаевича в исполнении Оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки, а также звезд музыки - Ларисы Долиной, поп-певцов Шамана и Димы Билана, оперных див Вероники Джиоевой и Альбины Шагимуратовой.

Отдельное место заняли эксперименты мастера с духовной музыкой. На сцене даже появился даже мобильный орган. На нем играла победительница Всероссийского конкурса «Синяя птицы» 20-летняя Стефанида Ермолаева. Католическую молитву Ave Maria, написанную Артемьевым для колоратурного сопрано большого диапазона, блестяще исполнила продолжательница музыкальной династии, внучка композитора Екатерина.