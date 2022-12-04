Бывший шпион США присягнул на верность России

Сноуден утверждает, что обращался с просьбой о политическом убежище к 27 странам, но все ему отказали, опасаясь гнева Вашингтона Фото: REUTERS

Девять лет назад Эдвард Сноуден прославился тем, что разоблачил незаконную слежку Агентства национальной безопасности США за политиками по всему миру, включая 35 глав государств и правительств, а также за бизнесменами, общественными деятелями и даже простыми людьми.

В июне 2013 года Сноуден, будучи в Гонконге, передал свои суперсекретные материалы журналистам американской газеты The Washington Post и британской The Guardian. После этого он отправился самолетом в другую страну с пересадкой в Москве. Однако, узнав о поступке своего гражданина, власти США аннулировали его национальный паспорт, и разоблачитель застрял в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Дома по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности ему грозило до 30 лет тюремного заключения. Сноуден утверждает, что обращался с просьбой о политическом убежище к 27 странам, но все ему отказали, опасаясь гнева Вашингтона. Тогда он попросил о том же Россию, где, собственно, и находился. Правдолюба приютили. Через несколько лет он приобрел вид на жительство. И вот теперь получил российский паспорт и принял официальную присягу гражданина РФ.

- Он, конечно, рад, благодарит Российскую Федерацию. Ну и самое главное - по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству, - сообщил российский адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Жена Сноудена, американка Линдси Милс, также собирается получить гражданство России. Милс приехала к нему в Москву, и здесь в 2017 году они заключили брак в российском ЗАГСе. У супругов родились дети, которых семья планирует отдать в московские школы.

Узнав о получении Сноуденом паспорта РФ, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс с раздражением произнес: «Он давно выказывал свою верность России». А вот миллиардер Илон Маск объявил в принадлежащем ему Twitter всеобщий опрос: следует ли помиловать Сноудена и другого известного разоблачителя - создателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 79% проголосовавших сказали «да».

В России Сноудену прочат работу в какой-либо структуре, связанной с IT, или даже политическую карьеру, если он решит начать публичный образ жизни.