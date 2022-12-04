Названы лауреаты премии «Московский счет» за лучшую поэтическую книгу 2021 года

В Москве объявили лауреатов премии «Московский счет» за лучшую поэтическую книгу 2021 года.

В Москве объявили лауреатов премии «Московский счет» за лучшую поэтическую книгу 2021 года. Торжественное мероприятие состоялось 3 декабря 2022 года на 24-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в выставочном комплексе «Гостиный двор». Об этом сообщается на сайте «Культурная инициатива».

Оргкомитетом было принято решение отказаться от официальных празднований и вручения денежных премий. На мероприятии просто объявили лауреатов премии.

В список претендентов вошли 172 книги, выпущенные 29-ю московскими издательствами за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В голосовании участвовал 121 московский поэт.

Дипломы премии получили 11 книг, набравших наибольшее количество голосов. Специальными премиями отметили три сборника. Лауреатом Малой премии стал Вячеслав Попов, отмеченный за дебютную книгу «Там». Большая премия присуждена Михаилу Еремину посмертно за «Стихотворения», вышедшие еще при жизни автора.

Также отметили еще нескольких авторов, которым не хватило всего несколько голосов до призовых мест.

Премия «Московский счёт» вручается с 2003 года и присуждается в двух номинациях. Большой премией награждается поэт, чья книга набрала наибольшее количество голосов. Малой — автор лучшей дебютной книги.

Ранее KP.RU писал, что книги про Подмосковье вошли в топ-лист ярмарки.