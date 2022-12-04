22 улицам русского по своему рождению городка, где до начала СВО жило около 44 тысяч человек, решили дать новые, «знаковые», незалежные имена Фото: Александр КОЦ

В городе Изюм Харьковской области, который 340 лет назад начал строиться по указу российского самодержца Федора Алексеевича Романова, рос и хорошел под надзором московского генерал-поручика Григория Косагова, пытаются вытравить любой «русский след».

На исходе минувшей недели в этом населенном пункте, оставленном российскими войсками в сентябре 2022-го, прошло «заседание топонимической комиссии». 22 улицам русского по своему рождению городка, где до начала СВО жило около 44 тысяч человек, решили дать новые, «знаковые», незалежные имена. Заместитель украинского мэра Изюма Владимир Мацокин огласил весь список. У поклонников литературы, знатоков истории и сторонников здравого смысла он вызал изумление.

Шлях великого полководца Суворова, памятники которому стоят в Швейцарии и Италии, должен носить знак антисемита Петлюры.

Вместо выдающегося поэта-гуманиста Пушкина проспект его имени назовут в честь нацистского преступника Бандеры, благословившего резню поляков и русских.

Улице классика мировой литературы Тургенева (почетного доктора Оксфордского университета) дадут имя соучастника первой чеченской войны, русофоба Джохара Дудаева.

Московская улица станет именоваться в честь другого предателя — Мазепы, который изменил не только императору Петру I, но и своему народу.

Переулок ученого мирового уровня Ломоносова переименуют в проулок имени Романа Ратушного, который на Майдане жег «Беркут» в 2014-м, а под Изюмом нелепо закончил свою никчемную жизнь в 2022-м.

Вместо пятикратного номинанта на Нобелевскую премию по литературе Максима Горького улице его имени присвоят погоняло 43-летнего неонациста ( на аватарке он в форме офицера СС) Виталия Столярова, любителя карательных операций на Донбассе.

В завершении атрофии начальственного головного мозга в Изюме улицу Камчатскую отныне станут именовать улицей Аляски. Глава украинской военной администрации утвердит антироссийские переименования в понедельник. Гора родила мышь.

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