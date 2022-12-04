Украина пыталась контратаковать 12 раз: в Минобороны рассказали о серии поражений ВСУ

Продолжается уничтожение высокоточным вооружением целей, что располагаются в тылу врага Фото: REUTERS

После ряда поражений на линии соприкосновения ВСУ предприняло контратаки у двенадцати населенных пунктов. Но остановить наступление российских войск им не удалось. Об этом на прошедшем брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении при успешном наступлении на Артемовск Донецкой Народной Республики российским войскам удалось уничтожить более 50-ти украинских военнослужащих, на Южно-Донецком направлении ВСУ в попытках прорыва к Павловке подразделение ВСУ загнали на минное поле и добили артиллерией, у Шевченко враг потерял 40 солдат, на Купянском у Новоселовского, Куземовки, Кисловки и Ягодное осталось лежать 60 солдат противника, на Красно-Лиманском у Площанки, Червонопоповки и Житловки - 80.

Конашенков отметил, что нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества и решительными действиями российских войск сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и пункт временной дислокации украинского националистического формирования.

Вместе с живой силой за сутки уничтожены десятки танков, бронетранспортеров и машин ВСУ.

Кроме того, подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение: 5 реактивным снарядам НАТО, 9 беспилотникам, самолету Су-25 воздушных сил Украины, двум противорадиолокационным станциям контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, 69-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187-ми районах.

Представитель Минобороны отметил, что продолжается уничтожение высокоточным вооружением целей, что располагаются в тылу врага. Так, за минувшую ночь был сожжен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Новоалександровке Запорожской области и нефтебаза в Шевченково Харьковской области. С них шло снабжение боеприпасами и топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

337 - самолетов.

178 - вертолетов.

2618 - беспилотных летательных аппаратов.

391 - зенитный ракетный комплекс.

6983 - танка и других боевых бронированных машин.

909 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3653 - орудия полевой артиллерии и миномета.

7463 - единицы специальной военной автомобильной техники.