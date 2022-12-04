Киев долго не протянет: поставки оружия могут прекратиться из-за «черных дыр» в бюджете США

Украинская армия через некоторое время может остаться без оружия. Фото: REUTERS

Американское издание Politico, приобретающее в последние годы все большие вес и влияние, спрогнозировало ситуацию, при которой новое республиканское большинство в палате представителей конгресса США сможет заблокировать принятие предложенного администрацией бюджета на очередной финансовый год. В таком случае Америке грозит «шатдаун» - приостановка работы государственных организаций. Чтобы не допустить этого, парламентарии могут разрешить временное финансирование. Но оно будет значительно меньшим. Причина банальная - нехватка средств. Поскольку Пентагон тоже относится к госструктурам, то и ему, пишет Politico, вместо причитавшихся 797 миллиардов долларов может достаться на $29 меньше (это 3,7%).

В таком случае оборонному ведомству придется сократить расходы на ряд проектов, включая программу оказания военной помощи Украине. Кстати, республиканцы заранее предупреждали, что хотят подвергнуть ревизии безудержный поток денег, льющийся в Киев.

Пентагону ранее уже не раз приходилось работать на урезанном бюджете, но сейчас на кону стоит имеющее стратегический характер противостояние с Россией, которое впервые за десятилетия решается на поле боя. Пусть и чужом - украинском. А без массированной американской помощи Киев долго протянуть не сможет. Весной прежний состав конгресса выделил Украине порядка 40 миллиардов долларов. Но все эти деньги уже истрачены, частично растворившись в карманах украинских чиновников, не уступающих по таинственной бездне космическим «черным дырам».

- Дебаты начнутся в январе. Теоретически республиканцы, взявшие большинство в палате представителей после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, могут попытаться ввести временное финансирование, в том числе - за счет сокращения расходов на военную помощь киевскому режиму, - прокомментировал ситуацию для «КП» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. - Но дело это непростое, ведь Пентагон всегда оставался любимым детищем и конгрессменов, и Белого дома. При необходимости они смогут договориться и закомуфлировать под другие статьи направление денежных средств и оружия на Украину. Думается, очень многое будет зависеть от того, как сложится к началу следующего года обстановка в зоне Специальной военной операции.