В Москве объявили результаты девятого сезона премии для журналистов и критиков

Объявили результаты девятого сезона премии «Московский наблюдатель»

3 декабря на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№24 в Гостином дворе объявили результаты девятого сезона премии «Московский наблюдатель». Об этом сообщается на сайте «Культурная инициатива». Ежегодно премию вручают журналистам и критикам за освещение актуальных событий текущей литературной жизни.

В этом году отмечали лучшие публикации в сезоне 2019/2020 в двух номинациях, «Точка обзора» и «Колесо обозрения». По решению оргкомитета денежные призы и дипломы лауреатам и финалистам не вручали.

Финалистами в номинации «Точка обзора» стали Екатерина Белавина и Ольга Балла, Татьяна Виноградова, Александр Курбатов, Елена Семёнова, Александр Чанцев. Лауреатом посмертно стал Владимир Тучков.

Финалисты в номинации «Колесо обозрения»: Людмила Вязмитинова, Александр Левин, Мария Мельникова, Александр Соловьёв, Евгения Ульянкина, Наталия Черных. Звание лауреата в этой номинации большое жюри отдало Андрею Мягкову.