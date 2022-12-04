От Дани Милохина до Жерара Депардье: бросившие Россию звёзды оказались в долгах

Антилидером среди уехавших знаменитостей оказался рэпер-иноагент Моргенштерн. Фото: Иван МАКЕЕВ

По закону налогового жанра, ежегодно 1 декабря все начисленные за имущество платежи становятся долгами. Не успел оплатить налоги за дома, квартиры, машины - непременно окажешься в "черном списке" ФНС. Однако, в этом году многим звездам не до "писем счастья" - упорхнувшие селебрити обустраиваются за границей, позабыв о брошенных в России богатствах.

Сайт KP.RU пролистал секретный список должников и обнаружил в нем немало известных фамилий.

МОРГЕНШТЕРН: 1 556 000 рублей

Так, антилидером среди уехавших знаменитостей оказался рэпер-иноагент Моргенштерн. Пока он прохлаждается в Дубае, российская Налоговая ждет перевод на 1 млн 556 тысяч рублей. 1 млн 49 тысяч из этой суммы - налог для предпринимателей (если быть точными, "взимаемый в связи применением упрощенной системы налогообложения"). Кроме того, у рэпера есть два автомобиля совершенно разных ценовых категорий: транспортный налог за одну "ласточку" - 337 тысяч рублей; за вторую - всего 12 тысяч. Та же ситуация с квартирами: за одну из них пришла платежка на 128 тысяч рублей, за вторую - 16 тысяч. Еще несколько платежей - долги за 2020 год.

БОНЯ: 122 000 рублей

Светская львица Виктория Боня стала монегаской еще лет 10 назад, поселившись на Лазурном берегу. Однако, с Россией не попрощалась: здесь у неё квартира, одёжный бизнес плюс русскоязычная аудитория в соцсетях, на которой Боня зарабатывает огромные деньги. До Налоговой они пока не дошли: по транспортному налогу брешь составляет 75 тысяч, по имущественному (за квартиру) - 45 тысяч. Еще около 2000 - старые долги, которые уже передали судебным приставам.

МИЛОХИН: 117 000 рублей

Тиктокер Даня Милохин, сбежавший с "Ледникового периода" ради тусовок с друзьями в Америке и Эмиратах, недоплатил государству 117 тысяч: именно столько начислила ФНС за роскошный "Майбах", который стал первой машиной блогера. В прошлом году Милохин купил иномарку за 10 млн рублей.

ДЕПАРДЬЕ: 99 000 рублей

Актер, бежавший из Франции от налога на роскошь, имеет три гражданства: Алжира, Бельгии и России (последнее Депардье получил в 2013 году). Поначалу Жерар признавался в любви Мордовии, где поселился, обещал открывать новые бизнесы... Но в последние годы ветреный француз к нам носа не кажет. Вот и письма от Налоговой ему не доходят: за машину Депардье недодал государству 51 тысячу рублей; остальное - налоги для ИП. Судя по всему, собственным жильем в России артист так и не обзавелся: имущественных начислений у него нет.

ПРУСИКИН: 71 000 рублей, ТАЮРСКАЯ: 46 000

У солистов Little Big, осевших в Америке, дома остались незакрытые гештальты. Так, у Ильи Прусикина накопилось долгов на 71 тысячу, из них 59 - транспортный налог. Музыкант утверждал, что оставил в России дом на Рублевке, но он, похоже, оформлен на других лиц: просроченных платежей за имущество у лидера группы нет. А партнерша по музыкальной и личной жизни Ильи Софья Таюрская имеет задолженность в 46 тысяч - это годовой платеж за автомобиль.

СОБЧАК: 10 000 рублей

Телеведущая так эффектно металась через границу РФ с израильским паспортом, что не записать её в список уехавших было бы преступлением. Задолженность у баснословно богатой Ксении (ее годовой доход - более 200 млн рублей) крошечная: всего-то 10 тысяч, разок поужинать в ресторане. Но любопытно другое: просроченные имущественные платежи Собчак (это начисления за квартиры и дома) составляют 6,5 тысяч за два объекта недвижимости. Это уровень среднестатистического россиянина без дворцов на Рублевке, роскошных апартаментов в центре Москвы и т.д. Так как платежей за загородный особняк и многочисленные автомобили Собчак не нашлось, не исключено, что всё это записано на других людей.

ПУГАЧЕВА, ГАЛКИН: 0 рублей

Главные перебежчики шоу-бизнеса, как выяснилось, перед ФНС не проштрафились: и у Примадонны, и у её мужа-иноагента всё оплачено до копейки. Возможно, в том числе из-за повышенного внимания к их персонам: зная сумму начислений, СМИ без труда определили бы стоимость замка в Грязи и другой недвижимости.

*признан иностранным агентом в РФ