«Русская мясорубка» Суровикина и крах тактики НАТО: раскрыто, что происходит в зоне наивысшего напряжения сил на Донбассе

Чтобы остановить неуклонное наступление России на Артемовском направлении, Украина бросает в бой резервы Фото: REUTERS

Чтобы остановить неуклонное наступление России на Артемовском направлении, Украина бросает в бой резервы и пытается пользоваться передовыми тактиками НАТО. Но генерал Суровикин доказывает свою высочайшую квалификацию, устраивая неприятелю настоящую «русскую мясорубку» на линии соприкосновения. При этом наше командование наоборот старается максимально беречь своих солдат, беря верх в артиллерийском противостоянии, за счет численности и качества военной техники.

Что происходит на линии наивысшего напряжения сил на Донбассе, почему тактика НАТО COIN не работает против России и в чем стратегическая важность Артемовска-Бахмута? На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил военный эксперт, обозреватель ТАСС, половник в отставке Виктор Литовкин.

- Когда заходит речь о Бахмуте–Артемовске, оттуда приходят горячие новости, Киев признает, что для них это проблема. Там тяжело, но идет продвижение вперед наших военных. Почему это стратегически важно для нас?

- Потому что Бахмут, который пока под украинским контролем, но фактически это территория российская, и город правильнее называть Артемовск, это важный железнодорожный и автодорожный узел. Через него идут поезда, автоколонны, перевозящие вооружение и боеприпасы к линиям боестолкновений. Под Артемовском находятся соляные шахты, где хранится боевая техника, боеприпасы, где находятся госпитали украинские и много чего еще.

- Оттуда поступает пополнение украинской армии?

- В том числе. Хотя это пополнение не всегда достаточно подготовленное. Но это пополнение, которым все-таки руководят, в основном, не украинские майоры и полковники, а чаще американские инструкторы, и еще чаще поляки.

- Потери на этом участке у противника велики?

- Их гибнет неимоверно много. Просто Украина на Донбассе затыкает бреши своей обороны человеческим мясом. И в том числе потому нам продвигаться достаточно трудно.

- У нас меньше людей на этом направлении?

- И этот фактор тоже имеет значение. Но зато у нас больше артиллерийских установок, систем залпового огня. И мы, конечно, продолжаем наступать.

- Но наступаем достаточно медленно...

- Потому что нам противостоит противник на хорошо инженерно-оборудованных позициях. В несколько эшелонов. С забетонированными подземными сооружениями.

- Преодолеть их сложно без потерь?

- Очень сложно, но можно. Наше командование всегда старается обойтись без потерь и делает все для сохранения жизней российских солдат.

- Почему у украинцев не срабатывают передовые тактики НАТО?

- Там разная подготовка. Киев часто отправляет своих солдат и офицеров на подготовку за рубеж. Но надо понимать, что за рубежом сейчас просто осваивают большие деньги на подготовку этих людей. Потому в ускоренном темпе преподают им свои тактические программы. Они редко отвечают насущным условиям боя против серьезной и сильной армии. Такой, каковой является российская.

- Две-три недели в Великобритании не делают из украинцев Рэмбо?

- На английских, немецких, чешских полигонах украинские военные не учатся практике реального боя. Ну, постреляли они там по картонным мишеням. Ну, «сходили в разведку», ну, провели несколько засад — где никто никому «не сделал больно». Разве они там получают навыки настоящей борьбы с современными танками? Или их что, учат как бороться с крылатыми ракетами?

- Не учат?

- Конечно, нет! Более того, нет у Киева таких систем ПВО, которые способны перехватывать такие ракеты. И украинских военных не обучают работать на современных системах противовоздушной обороны. А на системах, которые Запад успел поставить Украине, работают не украинцы, а представители именно тех стран, которые поставили эти системы.

- Их уже немало?

- Пока поставлено мизерное количество. Семь систем «Гепард» не могут перекрыть небо на расстоянии в тысячу километров

- Украина катастрофически теряет людей.

- Урсула фон дер Ляйен назвала цифру в 100 тысяч человек, но думаю, эта цифра была резко занижена. Их потери больше. На каждого убитого в бою по военной статистике усредненной приходится три-четыре погибших от ран, не считая шести-семи раненых или изувеченных. Поэтому можно представить, сколько людей теряет Украина ежедневно, даже подробно не вникая в статистические данные, которые те или иные политики приводят.

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