В Нижнем Новгороде обсудили вызовы устойчивого развития регионов

Центральным событием первого дня форума стало пленарное заседание «Вызовы устойчивого развития регионов». Фото: Юлия Горшкова/ ИА «Время Н»

Ключевыми темами двух десятков сессий деловой программы форума стали проблемы трансформации бизнеса в соответствии с принципами, экологической, социальной и корпоративной ответственности и роль государства в этом процессе

Центральным событием первого дня стало пленарное заседание «Вызовы устойчивого развития регионов».

Заместитель председателя Правительства РФ, куратор национального проекта «Экология» Виктория Абрамченко, участвовавшая в мероприятии, отметила важность и актуальность ESG – повестки.

«Потому что начинается она с экологичности, а экологичность начинается с культуры – культуры с точки зрения взаимодействия социума, человека, общества, государства, бизнеса. Для Российской Федерации держать в поле зрения экологические вопросы очень важно. Большая страна, первое место в мире по площади, второе место в мире по запасам пресной воды. Конечно, для нас экологический путь развития – это ключевой вопрос», - сказала Виктория Абрамченко.

Виктория Абрамченко: «Для России экологический путь развития – это ключевой вопрос». Юлия Горшкова/ ИА «Время Н»

Помощник президента РФ Максим Орешкин предложил определить и задать вектор, чтобы граждане нашей страны жили устойчиво, комфортно и успешно.

«Не стоит копировать западные страны, потому что они смотрят на устойчивое развитие со своей стороны, а мы должны смотреть со своей. Сознание, созидание – это правильные слова о будущем не только для нас, но и для наших детей и внуков. Мы должны строить такую страну, чтобы ее не стыдно было передавать потомкам. Это и есть повестка устойчивого развития», - заявил на открытии форума Максим Орешкин.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, отметил, что в регионах ПФО исполняются цели и обязательства, которые связанны с «зеленой» повесткой, социальной ответственностью и повышением уровня качества государственного управления, а также реализуются прорывные проекты социально-экономического развития, большинство из которых учитывает принципы ESG.

«Например, в Нижегородской области проект «Оздоровление Волги» связан с развитием речного транспорта, а значит, с улучшением качества жизни людей, транспортной доступностью. Важно, что это кластерный проект. Не просто один регион занимается очисткой только у себя, а возникает синергия работы субъектов, когда условия жизни людей, транспортной доступности меняются и в соседних регионах. Он охватывает не только Нижегородскую область, но и Чувашию, Марий Эл, Татарстан. Важно, что такую работу стимулирует Правительство России», - пояснил Игорь Комаров.

Максим Орешкин, помощник президента РФ (слева), и Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, - активные участники дискуссий. Фото: Юлия Горшкова/ ИА «Время Н»

«Почему форум называется «СО.ЗНАНИЕ»? Это, с одной стороны, сохранение окружающей среды, а с другой – социальное развитие и благополучие, а также сотрудничество бизнеса и государства. Президент России постоянно говорит, что мы должны свое развитие строить вокруг человека, создавая комфортные условия здесь и сейчас, но при этом думая о будущем. Возник очень серьезный интерес к форуму. Зарегистрировались 1 200 человек, 128 компаний из 25 регионов. Если бы тема ESG была неактуальна, не возникло бы такого интереса. Нам нужен образ России как страны, которая видит будущее и программирует его. Нижегородская область будет работать над тем, чтобы стать регионом-лидером в этой повестке. Цель – объединить людей, которые занимаются повесткой ESG и сформировать международную платформу. Рассчитываем, что следующий форум «СО.ЗНАНИЕ» пройдет на международном уровне, в рамках БРИКС», - сказал в ходе пленарного заседания губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сессии первого дня форума были посвящены региональным аспектам национального проекта «Экология», экономике замкнутого цикла, формированию молодежной политики, устойчивому развитию туризма.

«Нижегородская область – один из лидеров в сфере обращения с отходами и уже может продемонстрировать элементы экономики замкнутого цикла», - отметил генеральный директор компании ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Особое внимание в рамках форума было уделено ESG-трансформации инфраструктурных площадок, социальной ответственности бизнеса и углеродной нейтральности.

Второй день форума организаторы посвятили сотрудничеству государства и бизнеса. На пленарной сессии «Человеческий капитал страны – основа устойчивости» участники форума обсудили подготовку и капитализацию человеческого потенциала с фокусом на осознанность. Вторым ключевым мероприятием дня стала пленарная сессия «Развитие государственного управления: лучшие практики в системе публичной власти». В рамках сессий второго дня речь шла о зеленом строительстве и государственно-частном партнерстве, региональных и кадровых стратегиях, вовлечении населения в экологическую повестку, устойчивом развитии сельского хозяйства, энергетике и технологиях нового времени, а также роли государства в ESG-трансформации предприятий. Отдельно были рассмотрены национальный стандарт ESG и ESG-стандарты инвестиционных проектов. Кроме этого участники обсудили перспективы развития электротранспорта, ESG-медиа и цифровые решения в развитии регионов. Особое внимание уделено теме трудоустройства лиц пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа третьего дня форума была сфокусирована на устойчивом развитии. Участники форума послушали лекции о семейных традициях в XXI веке, сохранению планеты и ESG-брендам.

Во время форума было подписано несколько соглашений по развитию экономики региона. Фото: Юлия Горшкова/ ИА «Время Н»

ВАЖНО

В Нижегородской области будут развивать систему обращения с отходами и модернизировать электротранспорт

В ходе ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал несколько соглашений о сотрудничестве с российскими компаниями. Их реализация направлена на развитие системы обращения с отходами, создание экотехнопарка и модернизацию электротранспорта.

Соглашение правительства региона и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» предполагает реализацию инвестиционного проекта по созданию комплексного объекта в Арзамасском районе для обработки и размещения твердых коммунальных отходов мощностью 160 тысяч тонн в год.

На территории промышленной зоны завода «Заря» в Дзержинске будет создан экотехнопарк для переработки автошин, макулатуры, целлюлозных материалов, утилизации электробытовой и офисной техники, а также других отходов. С этой целью Глеб Никитин подвисал восемь соглашений с потенциальными резидентами экотехнопарка. В дальнейшем их число может быть увеличено. Это позволит увеличить процент переработки промышленных отходов в регионе.

Для реализации комплексного проекта по развитию электротранспорта и развертыванию зарядной инфраструктуры было подписано соглашение с ООО «Оператор электродвижения». Задачей компании станет эксплуатация и сервисное обслуживание сети зарядных станций, расширение сети с учетом потребностей жителей городов региона, формирование транспортных потоков и работа с конечными пользователями для перевода их автопарков на электротранспорт.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Здоровье 60 миллионов россиян зависит от благополучия экологии Волги

На совещании, которое провела на минувшей неделе в Нижнем Новгороде заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, были рассмотрены текущие результаты реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

«У 60 миллионов человек здоровье зависит от того, насколько благополучна будет река Волга. Эта территория подвергается высокой антропогенной нагрузке: 45 процентов промышленного потенциала РФ – это бассейн Волги, 50 процентов агропромышленного потенциала страны – это бассейн Волги. Именно поэтому сегодня мы обсуждаем предварительные итоги реализации в 2022 году федерального проекта «Оздоровление Волги», - сказала Виктория Абрамченко, открывая совещание.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что состояние водных ресурсов – вопрос стратегической важности, который влияет на экономику любой страны и ее безопасность.

«Учитывая, что большинство регионов Приволжского федерального округа расположено вдоль акватории реки Волга, в числе приоритетных для нас находится оздоровление этой главной водной артерии страны», - заявил Игорь Комаров и подчеркнул необходимость снижения антропогенной нагрузки на Волгу и ее притоки.

Полпред добавил, что аппарат полномочного представителя ведет активную деятельность в рамках рабочей группы Госсовета, которой формируется комплексная программа «Великий Волжский путь», в том числе инициировано рассмотрение ряда вопросов и в целом подхода к определению Волги в качестве единой геостратегической территории.

«Очищение воды одной из крупнейших рек и ее притоков в совокупности с улучшением экологической ситуации даст мультипликативный эффект и, конечно, положительно скажется на развитии потенциала регионов», - акцентировал Игорь Комаров внимание участников встречи на проблеме.

КСТАТИ

Центр экологического просвещения «Экоториум» начнет работу в нижегородском парке «Швейцария»

«Экоториум» разместили в уютном уголке нижегородского парка «Швейцария». Фото: Юлия Горшкова/ ИА «Время Н»

В рамках первого Всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» новый центр посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Центр как раз развивает идеологию ESG и концепцию устойчивого развития. Он объединяет экологические организации, экологичный бизнес и эковолонтерские организации и, главное, реализует экологическое просвещение», - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в новом центре будут работать эколаборатория, детский экоклуб, экомедиацентр. Здесь станут проводить круглые столы, дискуссии, конференции, семинары, в том числе в онлайн-формате, встречи с известными экологами, лектории, выставки, фестивали, конкурсы, форумы экологической тематики. Все занятия будут бесплатными. Официальное открытие центра состоится в ближайшее время.