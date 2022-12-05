Анекдоты: Под гнетом санкций чиновники учились брать взятки в рублях

Жена - мужу:

- От тебя несет женскими духами!

- Согласись, это лучше, чем мужскими.

* * *

Горький был в нашем городе проездом, а с 1968 года - проспектом.

* * *

С какой же завистью смотрят на меня люди, когда я покупаю резиночки для денег.

Они даже не подозревают, что этими резиночками я креплю к заварочному чайнику крышечку, чтобы не слетала.

* * *

Если женщина в разговоре с подругой по телефону говорит сакральную фразу «Ну все, пока!», можно засекать время. До окончательного завершения разговора пройдет не меньше тридцати минут.

* * *

Подскажите, а печатать дома на цветном принтере доллары и евро - это еще статья за фальшивомонетничество или уже медаль за импортозамещение?

* * *

В древней Спарте сорвавшиеся с горы альпинисты автоматически приравнивались к некрасивым мальчикам.

* * *

- Доктор, вы меня лечить будете?

Доктор:

- Я представляю солидную клинику, потому, во-первых, анамнез. Вот и распечатка. Тут вся ваша кредитная история и состояние ваших банковских счетов. Да, мы можем вас вылечить.

* * *

Женщины, запомните. Лучший подарок мужу на день рождения - это деньги! И подарок сделан, и деньги в семье остались.

* * *

Ребенок подрастает, остаются детские вещи. Захотела помочь какой-нибудь малоимущей семье.

Посмотрела на сайте, чего они хотят. Оказалось, мы - малоимущая семья.

* * *

За последние годы интернет здорово сдал. Найти в нем полезную информацию под грудами мусора и пошлости уже практически невозможно. Вчера мне пришлось убить несколько часов на то, чтобы найти хохот и визг обкуренной свиньи!

* * *

Вовочка спрашивает мать:

- Мама, это правда, что нас кормит бог?

- В общем-то да.

- А детей приносит аист?

- Конечно.

- А подарки раздает Дед Мороз?

- Да.

- Тогда зачем мы отца-то держим?

* * *

Один двоечник перед экзаменом сказал учителям:

- Вот теперь посмотрим, чему вы меня научили!

* * *

- Представляешь, застаю я дома жену с каким-то французом...

- И что ты ему сказал?

- А что я мог сказать?! Я в школе английский учил!

* * *

Из диалога мужа и жены, давно живущих вместе:

- Галя, а где эта хреновина?!

- Ну как где? Ты что, забыл, что ли? Она в этом, как его…

- А-а! Точно!

* * *

Заходят сваты в избу и говорят:

- У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится!

Голос старой бабки с печи:

- А не дурачок ли он у вас?