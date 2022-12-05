Анекдоты: Под гнетом санкций чиновники учились брать взятки в рублях

Жена - мужу:
- От тебя несет женскими духами!
- Согласись, это лучше, чем мужскими.
* * *
Горький был в нашем городе проездом, а с 1968 года - проспектом.
* * *
С какой же завистью смотрят на меня люди, когда я покупаю резиночки для денег.
Они даже не подозревают, что этими резиночками я креплю к заварочному чайнику крышечку, чтобы не слетала.
* * *
Если женщина в разговоре с подругой по телефону говорит сакральную фразу «Ну все, пока!», можно засекать время. До окончательного завершения разговора пройдет не меньше тридцати минут.
* * *
Подскажите, а печатать дома на цветном принтере доллары и евро - это еще статья за фальшивомонетничество или уже медаль за импортозамещение?
* * *
В древней Спарте сорвавшиеся с горы альпинисты автоматически приравнивались к некрасивым мальчикам.
* * *
- Доктор, вы меня лечить будете?
Доктор:
- Я представляю солидную клинику, потому, во-первых, анамнез. Вот и распечатка. Тут вся ваша кредитная история и состояние ваших банковских счетов. Да, мы можем вас вылечить.
* * *
Женщины, запомните. Лучший подарок мужу на день рождения - это деньги! И подарок сделан, и деньги в семье остались.
* * *
Ребенок подрастает, остаются детские вещи. Захотела помочь какой-нибудь малоимущей семье.
Посмотрела на сайте, чего они хотят. Оказалось, мы - малоимущая семья.
* * *
За последние годы интернет здорово сдал. Найти в нем полезную информацию под грудами мусора и пошлости уже практически невозможно. Вчера мне пришлось убить несколько часов на то, чтобы найти хохот и визг обкуренной свиньи!
* * *
Вовочка спрашивает мать:
- Мама, это правда, что нас кормит бог?
- В общем-то да.
- А детей приносит аист?
- Конечно.
- А подарки раздает Дед Мороз?
- Да.
- Тогда зачем мы отца-то держим?
* * *
Один двоечник перед экзаменом сказал учителям:
- Вот теперь посмотрим, чему вы меня научили!
* * *
- Представляешь, застаю я дома жену с каким-то французом...
- И что ты ему сказал?
- А что я мог сказать?! Я в школе английский учил!
* * *
Из диалога мужа и жены, давно живущих вместе:
- Галя, а где эта хреновина?!
- Ну как где? Ты что, забыл, что ли? Она в этом, как его…
- А-а! Точно!
* * *
Заходят сваты в избу и говорят:
- У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
- А не дурачок ли он у вас?