Уехавший в Израиль Анатолий Белый собирается жить за счет жены

Анатолий Белый с женой Инессой Москвичевой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Анатолий Белый в июле уволился из МХТ имени А.П. Чехова и покинул Россию. Артист перебрался жить в Израиль, где у него есть родственники (настоящая фамилия Белого – Вайсман). Актер пытается наладить свою жизнь в чужой стране, но пока это у него получается с большим трудом.

Белый поселился в Нетании, где, по его словам, ценой неимоверных усилий ему удалось попасть на работу в местный театр. Однако из-за того, что он не знает иврита, ролей ему практически не дают, а если и дают – то без слов. Сейчас артист пытается учить иврит, чтобы начать, наконец, играть на сцене.

«Хочется разговаривать правильно. Без русского акцента. Я - русскоязычный актер еврейского происхождения. Хочу говорить «чисто», чтобы израильтяне сказали «вау!» — рассказал Белый в новом YouTube-шоу.

В Израиле Анатолий зарабатывает в несколько раз меньше, чем он получал в России. Артист ждет, когда в Нетанию приедет его жена и начнет работать. Пока что Белый проедает сбережения, которые он сделал в России.

«По деньгам - это шаг назад. Да, зарабатываю на порядок меньше. Но это совсем не главное. Жена сейчас приедет, будет работать. Я ищу работу, она меня находит. Есть у меня подушечка безопасности, честно заработанная. Перевести ее сюда, кстати, удалось с трудом», - признался артист.

Анатолий Белый в Израиле остался без работы. Фото: кадр видео.

Белый говорит, что сейчас он практически без работы, поэтому старается ухватиться за любую новую роль.

«У меня здесь уже появился агент. Я почему-то верю, что тут у меня все будет хорошо. Я люблю Россию, но мне кажется, что туда не вернусь», - говорит артист.

50-летний Анатолий Белый родился на Украине в Винницкой области и после школы поехал покорять Москву, поступив в театральное училище имени Щепкина. В 1995 году он женился на известной актрисе и телеведущей Марине Голуб. Из-за большой разницы в возрасте (Марина была старше Анатолия на 15 лет) многие были уверены, что Белый женился по расчету. В браке они прожили до 2006 года, детей у супругов не было. Злые зыки поговаривали, что Анатолий ушел от Марины, как только сделал успешную карьеру, и больше она была не нужна ему. Марина очень тяжело переживала разрыв. Еще большую боль доставляло то, что ей приходилось играть с бывшим супругом на одной сцене.

В 2006 году Белый начал жить гражданским браком с дизайнером Инессой Москвичевой. Жениться на ней Анатолий не спешил – пара зарегистрировала отношения только в 2013 году, уже после появления на свет сына и дочери. Инесса занимается дизайном интерьеров, так что работы в Израиле у нее наверняка будет больше, чем у актера, не знающего языка.