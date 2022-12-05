Население Украины уже сократилось вдвое. Сколько из них сможет пережить зиму?

На Украине в торговых центрах зачастую нет света, и покупатели рассматривают товары с помощью фонариков. Фото: REUTERS

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, методично выводя из строя подстанцию за подстанцией. Сводки говорят, что города и даже целые области остаются погруженными во мрак. Не работают транспорт, коммунальные службы... На фронтах Россия тоже начала поджимать украинскую армию, отбивая поселок за поселком. Даже Запад в панике - надо ли дальше содержать такую черную незалежную дыру. А впереди зима.

Сможет ли пережить ее Украина? С этим вопросом мы обратились к экс-депутату Верховной рады, бывшему спикеру парламента Новороссии Олегу Цареву.

Олег Царев.

МЫ ВЫКЛЮЧАЕМ, ОНИ РЕМОНТИРУЮТ

- Почему Россия нанесла уже несколько массированных ударов именно по энергетическим объектам Украины?

- Потому что это объекты, которые легче всего вывести из строя. Где эффективность ракетных атак максимальная. Это трансформаторные подстанции. Такие трансформаторы не производятся на Украине. Я сам когда-то строил завод. Знаю, сколько стоят сети - проект, изготовление, заказ, монтаж. Очень долго и дорого. Вот поэтому удары идут по подстанциям.

- Мы бьем, свет гаснет, а через сутки или неделю уже все в порядке: телевидение работает, тепло подается. Ремонтируют.

- Спасибо украинской пропаганде за благостную картинку. Мы (да и украинцы тоже) видим лишь малую часть того, что происходит в энергетике Украины. Свет в домах - это не главное. Большая часть энергии идет на промышленные объекты. И они страдают. А ремонтировать с каждым разом все сложнее. Это в мирной жизни мы знаем: сломался трансформатор, включили запасные линии, приехали электрики, вставили новые детали - и все. Но сегодня этих запасов все меньше. И они сами говорят, что еще несколько ударов - и система упадет. Не будет единой энергосистемы, останутся лишь островки по всей Украине, которые будут поставлять электричество эпизодически.

- Нет света - встанет все?

- Я хорошо помню это по Луганску, Донецку, Крыму. У нас цивилизация основана на электричестве. Не будет его - мы валимся в каменный век. Не работают мобильная связь, метро, канализация, отопление (насосы же должны качать воду), нет воды, встает бизнес, негде работать, получать зарплату.

- А поезда встанут? И подвоз оружия с Запада?

- С благословенных советских времен у нас осталось громадное число тепловозов, которые стояли в резерве на узловых станциях. Они сохранялись специально на случай войны. Так что минимальный грузопоток они, увы, обеспечат.

«СКОЛЬКО ВАС ЖДАТЬ?!»

- А что люди думают? Какие у них настроения?

- Конечно, жизнь без света и без работы не внушает оптимизма. Да, пропаганда уверяет, что это, наоборот, укрепит решимость украинцев, мобилизует их. Это не так. Мои украинские друзья воспринимают это все как катастрофу, которая надвигается, и непонятно, когда будет выход и исход.

- Почему тогда многие решили остаться на Украине?

- Во-первых, мужчины выехать не могут. Во-вторых, надежды все-таки есть. Посмотрите на власти - они не говорят, что будет катастрофа. Они твердят, что скоро перемога. Многие верят, ждут.

- А есть те, кто ждет прихода России?

- У меня очень много обращений: «Прекращайте нас обстреливать, лучше быстрее уже приходите, занимайте территорию. Сколько вас ждать?»

- Таких действительно много?

- Я не скажу, что большинство, но они есть. Это точно. Это пишут и знакомые, и просто подписчики в мой Telegram-канал.

- А о чем вообще люди сейчас на Украине думают? О политике или как согреться?

- Когда отключается свет, людей начинают интересовать самые простые бытовые вещи: как поесть, где зарядить телефон, когда успеть набрать воду. Отключение отопления в городах - еще впереди. Это будет совсем катастрофа. Но уже сейчас люди меньше обращают внимания на фронтовые сводки. Политику по телевизору не смотрят. Да и сам телевизор реже работает. У меня нет сомнений, что это беспокоит офис Зеленского.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ФРОНТ В СПЯЧКЕ

- Что ждать зимой на фронтах?

- Я могу только предполагать. Но, судя по всему, стратегия - укреплять оборону в Запорожье с Луганщиной и отодвигать линию фронта от Донецка, чтобы не было обстрелов города. В идеале - дойти до Славянска и разблокировать подачу воды в Донецк. Водоканал заблокирован Украиной именно там.

- То есть активного движения вы не ждете?

- Пока не видно ничего, что бы это предвещало. Понятно, что наше Минобороны не выкладывает планы, но мы привыкли, что за всем театром военных действий внимательно следят иностранные разведки и сливают прессе данные о передвижениях наших войск. Но пока и они молчат.

ЗАПАД НЕ НАПРЯГАЕТСЯ

- Запад взял Украину на содержание полностью. Дает оружие, деньги. Хватит ли у него запасов и терпения кормить Украину этой зимой?

- Мы слышали заявления, что «Запад устает от Украины». Но есть важный фактор. С точки зрения Запада конфликт с Россией на Украине - это фактически противостояние русских с русскими. В идеале - за русские же деньги. Они сами тратят на это мизер по сравнению с тем же Афганистаном, война в котором обошлась, по разным оценкам, от триллиона до трех триллионов долларов. На Украину Запад потратил пока всего лишь 100 миллиардов.

- А что значит «за русские же деньги»?

- Запад арестовал половину золотовалютных резервов России. Это 300 миллиардов долларов. И готовится эти деньги конфисковать. Плюс арестованы активы российских корпораций, бизнесменов - еще на 200 миллиардов. Сравните - Евросоюз пока выделил Украине всего 18 миллиардов. Это даже меньше, чем набегают проценты на арестованные у нас капиталы. Западу такой конфликт на Украине выгоден.

- У нас есть возможность не допустить конфискации наших резервов?

- Мы, например, в ответ до сих пор ничего у Запада не арестовали на своей территории. Наоборот - мы только по кредитам заплатили в этом году 250 миллиардов долларов. Это очень большие деньги. Наверное, такое отношение можно и пересмотреть.

ВМЕСТО ИТОГА

«Почувствуют то, что сами делали с Донбассом»

- Да, Украина сможет пережить зиму, - подводит итог Олег Царев. - Пусть и без многих благ цивилизации. Кто говорит, что нет, должен посмотреть на территории Донбасса. Там сейчас почти такие же проблемы с электричеством, водой, отоплением. Украина точно так же бьет по трансформаторам и прочей инфраструктуре городов ДНР, ЛНР. Для Украины это будет непривычная, страшная жизнь. Но многие в Киеве, Харькове, Николаеве смогут на себе почувствовать то, что они сами делали восемь лет с Донецком и Луганском.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Профессор МГИМО, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин:

- Сколько Запад вообще может влить в Украину?

- Влить-то он, конечно, может. Вопрос - насколько эффективно. С военно-технической точки зрения эта эффективность уже минимальна. Все, что было на складах, уже подмели, стали изымать из войск НАТО. Да, способен раскрутиться военно-промышленный комплекс США. Но это тоже не быстро. Думаю, в начале 2023 года, когда подобьют итоги расходов за 2022-й, они задумаются. По крайней мере - в странах Евросоюза.

- Но в том же НАТО не перестают заявлять: поддержка Украины продолжится и усилится…

- Формулировки - «помогут», «усилят» - ни к чему не обязывают. Да, поставят 100 трансформаторов каких-нибудь по 5 киловатт. Может это заменить энергосистему Украины? Нет, конечно. А сделать большие трансформаторы за это время не смогут. Зима-то уже началась!