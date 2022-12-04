Владимир Лёвкин с семьей, Надя Ручка и Анастасия Гребёнкина с сыновьями: звезды на премьере "Приключения Тедди"

Дмитрий Красилов, он же Пухляш, на премьере "Приключения Тедди".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новогодние приключения начинаются: на большие экраны страны выходит доброе семейное кино "Приключения Тедди". Причем, в России норвежский фильм выйдет даже раньше, чем на Родине: 8 декабря вместо 11-ого.
Первыми праздничную ленту по традиции оценили знаменитости: вечером воскресенья, 4 декабря, столичный киноцентр "Октябрь" на Новом Арбате принимал известных родителей и их детей. Так, в числе первых рождественский фильм оценил экс-солист "На-На" Владимир Лёвкин с четвертой женой Мариной и десятилетней дочерью Никой. Наследница музыканта, судя по всему, оказалась в "медвежьей" теме: фотографам она позировала с тем самым мишкой Тедди в руках.
Владимир Лёвкин с семьей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Анастасия Гребенкина с сыном.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кроме того, премьеру посетили "экс-блестящая" Надя Ручка с пятилетним сыном Львом, фигуристка Анастасия Гребёнкина с 12-летним Иваном, Дмитрий Пухляш Красилов и другие селебрити.
КСТАТИ
О чем кино
На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку – плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь! Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ёжик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке...
Надя Ручка с сыном.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гости премьеры "Приключения Тедди".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гости премьеры "Приключения Тедди".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гости премьеры "Приключения Тедди".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гости премьеры "Приключения Тедди".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гости премьеры "Приключения Тедди".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гости премьеры "Приключения Тедди".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гости премьеры "Приключения Тедди".
Фото: Михаил ФРОЛОВ