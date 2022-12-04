Владимир Лёвкин с семьей, Надя Ручка и Анастасия Гребёнкина с сыновьями: звезды на премьере "Приключения Тедди"

Дмитрий Красилов, он же Пухляш, на премьере "Приключения Тедди". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние приключения начинаются: на большие экраны страны выходит доброе семейное кино "Приключения Тедди". Причем, в России норвежский фильм выйдет даже раньше, чем на Родине: 8 декабря вместо 11-ого.

Первыми праздничную ленту по традиции оценили знаменитости: вечером воскресенья, 4 декабря, столичный киноцентр "Октябрь" на Новом Арбате принимал известных родителей и их детей. Так, в числе первых рождественский фильм оценил экс-солист "На-На" Владимир Лёвкин с четвертой женой Мариной и десятилетней дочерью Никой. Наследница музыканта, судя по всему, оказалась в "медвежьей" теме: фотографам она позировала с тем самым мишкой Тедди в руках.

Владимир Лёвкин с семьей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасия Гребенкина с сыном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, премьеру посетили "экс-блестящая" Надя Ручка с пятилетним сыном Львом, фигуристка Анастасия Гребёнкина с 12-летним Иваном, Дмитрий Пухляш Красилов и другие селебрити.

КСТАТИ

О чем кино

На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку – плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь! Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ёжик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке...

Надя Ручка с сыном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гости премьеры "Приключения Тедди". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гости премьеры "Приключения Тедди". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гости премьеры "Приключения Тедди". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гости премьеры "Приключения Тедди". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гости премьеры "Приключения Тедди". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гости премьеры "Приключения Тедди". Фото: Михаил ФРОЛОВ