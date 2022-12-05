Вопрос дня: А как вы к новым экономическим реалиям приспосабливаетесь?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Владимир Сальников, замгендиректора Центра макроэкономического анализа:
- Отказываешься от товаров необязательной роскоши. Отдыхаешь в Турции и Абхазии, а не в Европе. Видишь, как люди не меняют старые авто на новые, а ремонтируют до последнего, и сам поступаешь так же.
Олег Сирота, сыровар:
- Переходим на российское оборудование, пытаемся увеличивать объемы производства. При этом вынужденно сократили 20 рабочих мест. Отдыхаем только в России. А еще пришлось отложить планы на новую машину.
Наталья Андросенко, политолог:
- Лайфхаки по экономии такие же, как всегда: разумное потребление, по возможности оптовые закупки - так, например, весной закупила детям обувь, школьную канцелярию.
Елена Белова, многодетная мать:
- В конце каждого месяца мы с мужем смотрим в онлайн-банкинге все траты за месяц, сортируем их по степени значимости и понимаем наглядно, куда уходит слишком много или, наоборот, слишком мало.
Алексей Хижняк, специалист по финансовой грамотности:
- Довольно привычным уже стало покупать одежду российских и дружественных брендов: по качеству она практически не уступает большинству западных аналогов. Если государство продолжит поддерживать бизнес и реально снимет большую часть административных ограничений на ближайшие несколько лет, то львиную долю своих потребностей мы закроем сами.
Алена Оленева, совладелица студии шопинга и перепродажи:
- У нас в студии, например, все большим спросом начинает пользоваться прокат не только вечерних платьев, но и повседневных костюмов для деловых встреч. Осознанное разумное потребление проявляется в нашем обществе все отчетливее.
Александра Кондратьева, PR-специалист:
- Продукты покупаем на всю семью в оптовых магазинах и по скидкам. Я сменила стилиста на простого мастера в парикмахерской возле дома. Получается в два раза дешевле. Перестали ходить в кафе - готовим дома.
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