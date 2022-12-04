Герой спецоперации «Z» сержант Нагаев уничтожил в бою группу националистов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает».

СПАС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Ефрейтор Сергей Самойленко

Ефрейтор Сергей САМОЙЛЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе инженерно-технической роты, сапер ефрейтор Сергей Самойленко выполнял задачи по разминированию объектов инфраструктуры одного из населенных пунктов. Ежедневно, в условиях, сопряженных с риском для жизни, выполнял задачи по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению установленных противником взрывчатых устройств, несущих опасность для мирного населения. После успешно выполненной задачи по разминированию населенного пункта ефрейтору Самойленко была поставлена задача по доставке материальных средств для оборудования фортификационных сооружений линии обороны. Продвигаясь по маршруту, колонна, в составе которой находился Сергей, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Мгновенно оценив обстановку, Сергей вывел из-под огня в безопасное место группу военнослужащих, чем спас их жизни. При этом сам Сергей получил ранение, однако, самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил выполнять задачи, в результате чего материальные средства были доставлены в заданный район своевременно, что позволило укрепить оборонительные рубежи наших войск и отразить атаку националистов».

ОТБИЛ КОНТРАТАКУ БОЕВИКОВ НА СЕЛО

Майор Евгений Кузнецов

Майор Евгений КУЗНЕЦОВ Фото: Минобороны РФ

«Майор Евгений Кузнецов, действуя в составе бригады российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами. Противник, стремясь вновь завладеть поселком, подверг позиции российских войск массированному артиллерийскому и минометному обстрелу. Находясь на передовых рубежах обороны, Евгений Кузнецов вместе с подчиненными одними из первых вступили в бой с боевиками. Сдерживая наступление боевиков, майор Кузнецов вместе с подопечными обеспечили прикрытие перегруппировывающихся российских подразделений и не допустили прорыва националистов. В ходе неравного боя, националисты, несмотря на численное превосходство, несли ощутимые потери в бою с подразделением майора Кузнецова. После того, как российские подразделения перегруппировались, Евгений вывел свое подразделение из-под огня противника и организовал перемещение на новые позиции. Благодаря смелости и самоотверженности Евгения Кузнецова, а также мужества и профессионализма его подчиненных, противник, понесший значительные потери, был отброшен на исходные позиции».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ГРУППУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Владимир Нагаев

Сержант Владимир НАГАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе мотострелкового подразделения, старший стрелок мотострелкового отделения сержант Владимир Нагаев выполнял задачу по удержанию стратегически важной высоты.

Националисты предприняли попытку взять высоту. Атака боевиков сопровождалась артиллерийским и минометным обстрелом. Владимир, находясь на переднем крае рубежа обороны, под плотным огнем артиллерии и танков противника, лично уничтожил 5 боевиков. Также сержант Нагаев оказывал помощь раненым товарищам и эвакуировал их из-под огня противника в укрытие. Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям сержанта Владимира Нагаева атакующая группа боевиков была уничтожена на подступах к высоте».