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Политика16 марта 2023 20:40

Герой спецоперации «Z» лейтенант Колесниченко спас пятерых раненых десантников

На воинах горело обмундирование, но потушить огонь и выбраться самостоятельно из боевых машин они уже не могли
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими».

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ОТБИВАЛ АТАКИ ДИВЕРСАНТОВ

Старший прапорщик Тимур Кыдырбаев

«Подразделение российских военнослужащих, в составе которого действовал старший прапорщик Тимур Кыдырбаев, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций.

Украинские националисты, преследуя цель нанести урон российской группировке и уничтожить критически важные объекты военной инфраструктуры, предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ силами диверсионно-разведывательной группы.

Группа вражеских диверсантов предприняла попытку прорвать оборонительные рубежи российских войск в зоне ответственности Кыдырбаева и его подчиненных. В условиях огневого поражения минометов и артиллерии националистов Кыдырбаев грамотно организовал оборону вверенного ему направления, а затем на протяжении нескольких часов силами своих подчиненных сдерживал атаки националистов, ведя бой с противником. Благодаря грамотным действиям старшего прапорщика Тимура Кыдырбаева удалось отбить атаку националистов, нанеся им существенные потери».

СПАС ДЕСАНТНИКОВ ИЗ ГОРЯЩИХ БОЕВЫХ МАШИН

Сержант Сергей Колесниченко

«Командир отделения - командир боевой машины сержант Сергей Колесниченко, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по взятию укреплений противника в районе одного из населенных пунктов. В ходе выдвижения штурмовая группа попала под плотный артиллерийский обстрел противника, в результате которого 2 боевые машины десанта получили значительные повреждения, потеряли ход и загорелись. Колесниченко, оценив обстановку, вместе с подчиненными выдвинулся к поврежденной технике, чтобы забрать экипажи боевых машин. Не жалея собственной жизни, Сергей вытащил из БМД пятерых воинов, на которых горело обмундирование. Получившие ранение военнослужащие не смогли потушить огонь и выбраться самостоятельно. Колесниченко спас им жизнь. Благодаря грамотной организации и уверенным действиям сержанта Колесниченко и подчиненного личного состава в кратчайшие сроки была проведена эвакуация экипажей, после чего группа продолжила выполнять поставленную задачу. По итогам боя, несмотря на сопротивление националистов, российские десантники овладели опорным пунктом».

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯГерои «Операции Z»