Герой спецоперации «Z» лейтенант Колесниченко спас пятерых раненых десантников

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими».

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ОТБИВАЛ АТАКИ ДИВЕРСАНТОВ

Старший прапорщик Тимур Кыдырбаев

«Подразделение российских военнослужащих, в составе которого действовал старший прапорщик Тимур Кыдырбаев, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций.

Украинские националисты, преследуя цель нанести урон российской группировке и уничтожить критически важные объекты военной инфраструктуры, предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ силами диверсионно-разведывательной группы.

Группа вражеских диверсантов предприняла попытку прорвать оборонительные рубежи российских войск в зоне ответственности Кыдырбаева и его подчиненных. В условиях огневого поражения минометов и артиллерии националистов Кыдырбаев грамотно организовал оборону вверенного ему направления, а затем на протяжении нескольких часов силами своих подчиненных сдерживал атаки националистов, ведя бой с противником. Благодаря грамотным действиям старшего прапорщика Тимура Кыдырбаева удалось отбить атаку националистов, нанеся им существенные потери».

СПАС ДЕСАНТНИКОВ ИЗ ГОРЯЩИХ БОЕВЫХ МАШИН

Сержант Сергей Колесниченко

«Командир отделения - командир боевой машины сержант Сергей Колесниченко, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по взятию укреплений противника в районе одного из населенных пунктов. В ходе выдвижения штурмовая группа попала под плотный артиллерийский обстрел противника, в результате которого 2 боевые машины десанта получили значительные повреждения, потеряли ход и загорелись. Колесниченко, оценив обстановку, вместе с подчиненными выдвинулся к поврежденной технике, чтобы забрать экипажи боевых машин. Не жалея собственной жизни, Сергей вытащил из БМД пятерых воинов, на которых горело обмундирование. Получившие ранение военнослужащие не смогли потушить огонь и выбраться самостоятельно. Колесниченко спас им жизнь. Благодаря грамотной организации и уверенным действиям сержанта Колесниченко и подчиненного личного состава в кратчайшие сроки была проведена эвакуация экипажей, после чего группа продолжила выполнять поставленную задачу. По итогам боя, несмотря на сопротивление националистов, российские десантники овладели опорным пунктом».