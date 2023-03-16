Копия отца: Родственники рассказали, с кем сейчас живет брошенная Аршавиным дочь

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Фото: кадр видео.

Год назад бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пропала из соцсетей и с тех пор не выходит на связь. Последнее, что известно о ней – женщина устроила публичную истерику, обвинив родную мать в том, что та заразила ее сифилисом через инъекции. Мол, из-за этого Алиса лишилась носа (хотя все эксперты в один голос твердят, что это случилось из-за чрезмерного пристрастия экс-супруги спортсмена к пластике). Алиса собиралась делать новую операцию по восстановлению провалившегося носа. Но потом внезапно исчезла из поля зрения общественности.

Подписчики предположили, что у Алисы случился нервный срыв, и она легла в клинику, чтобы решить свои ментальные проблемы. Пока длилось лечение, дети Казьминой – дочь Есения, рожденная в браке с Аршавиным, а также сын Алексей и дочь Алиса от первого брака - находились под присмотром бабушки. Мама Алисы Наталья Сарычева время от времени делится снимками внуков в соцсетях.

Видимо, Алисе стало лучше, и теперь она снова может заботиться о детях. Недавно дочери Аршавина Есении исполнилось 6 лет. В день рождения девочки ее близкие устроили красивый праздник с воздушными шарами и подарками. Бабушка выложила на своей странице фото юной именинницы: Алиса позирует перед камерой в нарядном платьице, с красиво уложенными волосами. Знакомые Натальи отметили в комментариях, что Есения очень похожа на своего знаменитого отца, и поинтересовались – с кем сейчас живет девочка.

«Да, она очень похожа на отца. Она живет с Алисой», - ответила бабушка.

Недавно дочери Аршавина Есении исполнилось шесть лет. Фото: соцсети.

Сам Андрей Аршавин, похоже, в очередной раз проигнорировал день рождения дочери. После расставания с Казьминой спортсмен перестал общаться со своим ребенком. Алиса жаловалась в соцсетях, что футболист не то что не навещает Есению, но даже не звонит ей.

Впрочем, Аршавин долгое время не общался и со своими детьми от Юлии Барановской. После развода с первой женой в 2013 году спортсмен надолго забыл про Артема, Арсения и Яну. Лишь пару лет назад Андрей наладил отношения с наследниками и начал периодически встречаться с ними.

После громких заявлений Казьминой о том, что родная мать травит ее, Наталья Сарычева сумела простить дочь. Полгода назад бабушка Есении рассказала журналистам, что на Алису слишком много всего навалилось – мол, поэтому психика и не выдержала.

- Был период, у неё голова тогда поехала, тяжёлый период. Сначала развод, потом дом, 2 миллиона, внешность ещё… Всё это прошло, - рассказала мать экс-супруги Аршавина.

Кроме Есении Аршавин воспитывал двоих детей Алисы от первого брака. Фото: соцсети.

Напомним, летом прошлого года мать футболиста Татьяна Аршавина через суд требовала от бывшей невестки почти 2 миллиона рублей за незаконное проживание в ее доме, а также компенсацию за коммунальные расходы. В особняк Алиса с детьми вселилась после свадьбы с Аршавиным. А когда футболист развелся с ней, отказалась освобождать жилплощадь, объяснив, что у них нет другого жилья.