Военная спецоперация на Украине 17 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Боец 80-й бригады ВСУ на фронте под Артемовском. Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 марта 2023 года.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об активизации украинских военных на линии соприкосновения в Запорожской области. По его мнению, президент Украины Зеленский просто «бросает людей на убой».

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины в четверг, 16 марта 2023 года. Предупреждение также действует в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на данный момент не видно предпосылок отступления вооруженных сил Украины из Артемовска. По его словам, ситуация для военных ВСУ остается тяжелой, но признаков подготовки отступления из города не наблюдается.

Также Пушилин рассказал, что российские войска «перемалывают» Вооруженные силы Украины в Марьинке, планомерно продвигаясь к западу от Донецка.

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать в Пологовском районе Запорожской области.

Воздушно-космические силы России уничтожили в Луганской народной республике украинский истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Украинские средства противовоздушной обороны не способны сбить ряд российских ракет, таких как «Искандер-М» и «Оникс». В этом признался 16 марта 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, также перечислил ещё ряд российских ракет и устройств, которым Киеву нечего противопоставить.