«Политико»: Макрон показал свою слабость, проведя пенсионную реформу в обход парламента

Правительство французского президента Эммануэля Макрона одобрило повышение пенсионного возраста, воспользовавшись лазейкой в Конституции Фото: REUTERS

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что закон, повышающий возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, был принят без голосования в парламенте. Ранее Сенат Франции одобрил спорный закон о пенсионной реформе, но голосование в нижней палате парламента, намеченное на этот же день, так и не состоялось.

Правительство французского президента Эммануэля Макрона одобрило повышение пенсионного возраста, воспользовавшись лазейкой в Конституции, а именно статьёй 49.3. Она позволяет принимать «важные государственные решения» в одностороннем порядке без согласия законодательного органа. Таким образом правительству удалось избежать возможного провала законопроекта в ходе голосования в Национальной ассамблее, где у пропрезидентской коалиции нет большинства.

Впервые власти пытались повысить возраст выхода на пенсию ещё в 2019 году, что привело к массовым протестам, а на фоне пандемии реализацию одного из предвыборных обещаний Макрона отложили до лучших времён. О повышении пенсионного возраста вновь заговорили в январе этого года, несмотря на то, что страна и так страдает от инфляции и повышения тарифов на коммунальные услуги. Это стало началом новой общенациональной забастовки, которая продолжается уже два месяца, каждый раз собирая сотни тысяч людей. В акциях, прошедших 7 марта, участвовали более 1,2 миллиона человек, что стало максимальным значением с начала протестов.

МАРСЕЛЬЕЗА И ПЛАКАТЫ

На заседании Национальной ассамблеи, где как раз таки и объявили о принятии скандального закона без голосования, несогласные депутаты устроили настоящий протест. На протяжении всего собрания они стояли с плакатами в руках, на которых было написано «64 года – нет» и «В отставку». Едва глава правительства Элизабет Борн поднялась на трибуну, депутаты закричали «Отставка! Отставка!», в результате чего заседание было приостановлено. Когда председатель ассамблеи всё же предоставила слово Борн, депутаты громко засвистели и начали петь гимн Франции.

«Премьер-министр Франции Элизабет Борн должна подать в отставку, так как её действия – это пощёчина демократии», – заявила лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Если правительству нужно вынести вотум недоверия, оно получит вотум недоверия», – поддержал Пьер-Анри Дюмон, депутат Республиканской партии в 7-м округе Па-де-Кале.

«Это правительство недостойно Пятой республики», – скандировал Фабьен Руссель, депутат Нового народного экологического и социального союза.

«Мы только что вынесли вопрос о вотуме недоверия, так как законопроект о реформе не имеет легитимности», – добавила глава партии «Непокорённая Франция» Матильда Пано.

Издание «Политико» считает, что решение Макрона навязать свою крайне непопулярную пенсионную реформу в обход парламента показало его слабость. В статье говорится, что французский президент, потеряв большинство в парламенте и на фоне низких рейтингов, так и не смог переломить ситуацию в общественном мнении в стране. Он воспользовался возможностью обхода парламента, которая всё чаще рассматривается как недемократическая на фоне социальной напряжённости и растущего недоверия к политикам.

Использование статьи 49.3 несёт в себе политические риски, поскольку Национальная ассамблея может попытаться помешать принятию закона и отправить правительство в отставку. У неё есть 24 часа, чтобы объявить вотум недоверия, за который должны проголосовать 289 из 577 депутатов. Если этого не произойдет, законопроект будет считаться принятым.

Франция погрузилась в пучину протестов, Фото: REUTERS

УЛИЦЫ В ОГНЕ

Волнения сразу же перенеслись на улицы страны. В Париже на площади Согласия французы построили баррикады из ограждений и досок, а затем стали поджигать их. Позже под крики «Макрона – в отставку!», «Мы не сдадимся!», «Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!» протестующие выстроились перед Елисейским дворцом и начали запускать петарды и файеры.

Крупные марши протеста прошли в Тулузе, Бордо, Безансоне, Гренобле, Страсбурге, Тулоне, Лилле, Нанте. В Амьене, Лионе и Ренне в стражей порядка полетели камни и бутылки, в ответ на что они впервые за несколько дней применили водомёты и слезоточивый газ. В Марселе демонстранты с криками «Долой государство, полицейских и работодателей!» крушили витрины магазинов, банков, страховых компаний, поджигали мусорные баки, мопеды и автомобили.

В Дижоне французы облили бензином и сожгли чучела президента Макрона, премьер-министра Борн и министра труда Оливье Дюссо. Некоторые протестующие даже вспомнили песню великой французской революции «Ah! Сa ira», считавшуюся неофициальным гимном страны до появления «Марсельезы».

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