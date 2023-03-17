Новый виток сотрудничества: состоялась встреча Россия – ОАЭ в преддверии ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня

В Москве состоялась встреча советника Президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ-2023 Антона Кобякова с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавил министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри.

Ключевым вопросом встречи стало обсуждение хода подготовки участия ОАЭ в качестве страны-гостя ПМЭФ-2023.

- Возможности площадки ПМЭФ позволят в полной мере раскрыть потенциал не только ОАЭ, как важного стратегического хаба, но и дадут дополнительный импульс для развития двусторонних отношений между нашими странами. Безусловно, мы надеемся, что делегация ОАЭ будет представлена на самом высоком уровне, – отметил Антон Кобяков.

Участие ОАЭ в данном статусе предполагает не только интеграцию в деловую программу, но и презентацию гуманитарных возможностей этой ближневосточной страны за счет организации на полях Форума дополнительных культурных и спортивных мероприятий. Например, прорабатывается проведение парусной регаты под эгидой ПМЭФ, турнира по конкуру – Roscongress Jump Cup.

- Мы рады принять участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2023. Статус страны-гостя в очередной раз подчеркивает многолетнее сотрудничество и партнерство между нашими странами в разных сферах и областях, – подчеркнул Абдулла бин Тук Аль-Марри.

Отдельно участники встречи обсудили перспективы международного студенческого обмена в горнодобывающей, авиационной и иных специальностях, интересующих зарубежных партнеров. Пример подобного взаимодействия уже есть: в ОАЭ работает совместное представительство Плехановского университета и Фонда Росконгресс, основная цель которого – продвижение российского высшего образования.

Кроме того, было озвучено предложение провести выездную сессию Форума на полях крупнейшего делового мероприятия Объединенных Арабских Эмиратов – Ежегодной инвестиционной встречи, которая состоится в начале мая.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В стартовый день Петербургского международного экономического форума традиционно состоятся Форум малого и среднего предпринимательства, форум «Лекарственная безопасность», пройдут мероприятия арктической повестки.