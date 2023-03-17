Песков заявил, что притеснение православной церкви Киевом доказывает верность решения о начале спецоперации

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 17 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить тему продолжающегося на Украине наступления на православную веру:

… - Дмитрий Сергеевич, вчера, 16 марта, к вечеру было еще одно очень тревожное заявление Патриарха Кирилла. Киевский режим уже начал атаку не только против Киево-Печерской лавры, там собираются отнять у верующих, вообще, все храмы и монастыри. Экс-премьер, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявил в интервью «Комсомолке», что специальная военная операция нужна и для того, чтобы спасти православную веру. Значит ли это, что наша акция приобретает еще один, вот такой смысл?

- Безусловно, киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер, - заявил Песков. - Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который мы должны пресечь в результате той операции, которая происходит.

Это (противозаконные действия киевского режима в отношении православной церкви на Украине.- А.Г.) лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем, абсолютно правильно.

Еще раз хочется выразить глубокое сожаление, что эти противоправные действия киевского режима не получают должного осуждения со стороны мирового сообщества.

Мы осуждаем это самым решительным образом.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич.