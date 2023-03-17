Шойгу представил к госнаградам летчиков, предотвративших нарушение границ района СВО дроном США

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, что одним взмахом крыла сопроводили дрон США MQ-9 в глубины Черного моря.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, что одним взмахом крыла сопроводили дрон США MQ-9 в глубины Черного моря.

«Летчики предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», - говорится в заявлении Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что воздушный инцидент произошел утром 14 марта в районе Крымского полуострова. Дрон США MQ-9 с выключенными транспондерами (пытался скрыть принадлежность к НАТО) двигался в направлении Государственной границы России. И когда он пошел на нарушение границ района временного режима использования воздушного пространства, что установлены в целях проведения специальной военной операции (границы были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами) были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил.

На кадрах опубликованных американцами видно, что наши летчики не скрывали свое присутствие. Они несколько раз пролетели рядом с беспилотником, который оборудован камерами наблюдения. Оператор дрона мог развернуть беспилотник, изменить маршрут, но этого не сделал.

«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», - отметили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что российские истребители «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования».