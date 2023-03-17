Сколько нужно спать детям и как помочь ребенку уснуть: ответы медицинского психолога

Сон жизненно важен для того, чтобы восстанавливать силы и сохранять психическое здоровье Фото: Shutterstock

Всемирный день сна ежегодно отмечается в пятницу перед весенним равноденствием, чтобы напомнить о важности здорового сна в жизни человека. В этом году самый сонный праздник в мире пришелся на 17 марта. О том, сколько необходимо спать детям в разном возрасте, как правильно подготовить ребенка ко сну и как использование гаджетов влияет на засыпание, рассказывает KP.RU Ксения Дементьева, медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ СНЫ И СОН?

Сон жизненно важен для того, чтобы восстанавливать силы и сохранять психическое здоровье. Во время сна мозг обрабатывает всю информацию и впечатления, накопленные за день, которые ребенок получает в огромном количестве. Считается, что во снах могут быть отражены наиболее значимые переживания.

Если ребенок мало спит, это приводит к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и скорости обработки информации. Также могут появляться перепады настроения, раздражительность, плаксивость, обидчивость.

СКОЛЬНО НУЖНО СПАТЬ ДЕТЯМ?

Чем старше становится ребенок, тем меньше времени на восстановление ему требуется.

Для новорожденных – это около 17 часов сна. В возрасте 6 месяцев — около 14 часов, в 12 месяцев — порядка 13 часов. Младшим школьникам требуется 10-11 часов, а вот для подростков подходят уже взрослые нормы сна — 8-9 часов.

Важно помнить, что это средние показатели нормы, а личные потребности могут от нее отличаться.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ УСНУТЬ?

1. За 1-1,5 часа до намеченного времени засыпания приглушить свет, закрыть шторы, разговаривать тише, играть в спокойные игры, убрать все гаджеты. К вечеру накапливается общее напряжение в нервной системе, а дети не всегда способны справиться с ним самостоятельно. Внешне это может выглядеть как непослушание. В таких случаях родителям важно создать безопасную, спокойную обстановку для ребенка.

2. Если у ребенка есть выраженные трудности с засыпанием, ему могут помочь вечерние прогулки в спокойном темпе, теплые ванны перед сном, покачивания. Не стоит забывать о простых однообразных ритуалах подготовки ко сну: умывание, переодевание, чтение любимой книги.

3. В некоторых случаях своеобразный «белый шум» в виде тихой спокойной музыки или звуков природы помогает заснуть детям с чутким сном.

4. Ночники лучше всего использовать в процессе подготовки ко сну и выключать их в моменты засыпания, либо ставить далеко от кровати. Это также связано с созданием наиболее благоприятных условий для выработки гормона мелатонина.

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Залогом качественного сна является мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы («биологические часы», отвечающие за циклическую, ритмическую регуляцию процессов в организме). Вырабатывается ли достаточно мелатонина, во многом зависит от уровня освещенности — чем больше света, тем меньше его будет в организме, — поэтому яркий экран смартфона или планшета не дает нам уснуть.

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