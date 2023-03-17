Минобороны России уничтожило два бригадных склада ВСУ

Cожжено два бригадных склада боеприпасов ВСУ Фото: REUTERS

Потери подразделений ВСУ за минувшие сутки сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: на Купянском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 70, на Донецком до 135, на Южно-Донецком и Запорожском до 65, на Херсонском до 25.

Кроме ликвидированных 335 наемников киевского режима сожжено два бригадных склада боеприпасов ВСУ (на Купянском и Донецком направлениях), еще десятки танков, бронемашин, самоходок и гаубиц противника.

Также за сутки армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», тактическую ракету «Точка-У» и 14 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

402 - самолета

221 - вертолет

3448 - беспилотных летательных аппаратов

414 - зенитных ракетных комплексов

8326 - танков и других боевых бронированных машин

1064 - боевые машины реактивных систем залпового огня

4377 - орудий полевой артиллерии и минометов

8985 - единиц специальной военной автомобильной техники