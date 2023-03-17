Это первая официальная поездка китайского лидера после его переизбрания на третий срок Фото: REUTERS

Советник президента Юрий Ушаков рассказал, как пройдет визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта. Это, кстати, первая официальная поездка китайского лидера после его переизбрания на третий срок.

- В понедельник, во второй половине дня, Путин и председатель Си проведут двустороннюю встречу тет-а-тет. Они поужинают вместе. Мы предаем неформальной, закрытой беседе большое значение – будут рассмотрены самые чувствительные вопросы взаимоотношений двух стран, включая международную повестку, - отметил советник.

Он уточнил, что во вторник, 21 марта, будет еще две встречи: одна в узком составе, вторая – в полном.

Судя по тому, что на первые переговоры из всей делегации с президентом придут только зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и еще несколько чиновников, обсуждать планируется как раз темы, связанные с армией.

Вторая встреча пройдет уже в полном составе со всеми вице-премьерами и ключевыми министрами.

- Речь о стратегическом взаимодействии двух партнеров, которые друг другу доверяют, - пояснил Ушаков.

Главы стран подпишут два документа. Один про «углубление всеобъемлющего партнерства в новой эпохе». Второй называется: «Совместное заявление о плане развития ключевых направлений Российско-Китайского экономического сотрудничества до 2030 года».

Советник президента не исключил, что политики обсудят и конфликт на Украине:

- Мы высоко ценим сдержанную позицию китайского руководства. Просто уверен, что наш руководитель и китайский лидер обменяются своими оценками в контексте конфликта на Украине, - сказал он.

Кстати, перед самым визитом в Москву Путин и Си опубликуют свои статьи в официальных национальных газетах. Статью Владимира Владимировича на китайском напечатает «Жэньминь жибао». Материал председателя Си выйдет в «Российской газете».

Но сам Ушаков считает это формальностью.

- В статьях будет официальных подход – Америку из них не откроешь. А переговоры могут! Поэтому важно, что лидеры встречаются лично, а не общаются через журналистов, - сказал советник.

Во время открытия Большой кольцевой линии метро в Москве Путин упомянул, что хотел бы показать ее китайцам. Как никак, самая длинная в мире. Но Ушаков заверил, что в программе лидера КНР поездки в подземке нет.

- Особенности в том, что никаких дополнительных протокольных штучек не будет. Главное – переговоры, переговоры, переговоры, - заверил Ушаков.

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