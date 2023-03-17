В Кремле ответили на отказ Дании в доступе к расследованию подрыва "Северных потоков"

Взрыв на глубине могли осуществить только специалисты, поддерживаемые всей мощью государства, у которого есть достаточные технологии Фото: REUTERS

Владимир Путин во время своего визита на вертолетный завод в Улан-Удэ рассказал журналистам, что судно Газпрома, исследовавшее место взрыва Северных потоков, могло найти еще одну бомбу.

- Исследовательское судно пошло дальше вдоль газопровода. В 30 километрах обнаружили столбик, который стоял в таком же месте, где был подрыв. В самом уязвимом месте – на стыке труб, - сообщил глава страны.

Россия, понятное дело, тут же предложила Дании вместе исследовать и место взрыва, и этот самый «столбик». Поначалу скандинавские власти кормили наших дипломатов завтраками. А теперь стало известно, что нам именно отказали.

- Я вызывал лично два раза датского поверенного и предлагал датским властям рассмотреть проведение совместного расследования с привлечением МЧС. В случае обнаружения опасного элемента провести разминирование. Ответ датского поверенного был нечетким. Он сказал: «Учитывая месторасположение объекта, датские власти проводят оценку безопасности экологии и проинформируют российскую сторону в свое время», - рассказал советник президент Юрий Ушаков.

Дипломат добавил, что так как место теракта находится в исключительной экономической зоне Дании, то власти этой страны сами решают, кто сможет исследовать трубопровод.

- Совершенно не конструктивная позиция. Объективности явно недостаточно, раз нас не хотят пустить к месту подрыва, - возмутился советник Путина.

В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Потом американские СМИ активно начали продвигать версию, что за взрывом стоят некие проукраинские группировки, не связанные ни с Вашингтоном, ни с официальным Киевом.

Путин это назвал «чушью».

- Взрыв на глубине могли осуществить только специалисты, поддерживаемые всей мощью государства, у которого есть достаточные технологии, - подчеркнул президент.