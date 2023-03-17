Молодежь открывает национальную политику

Мечтаете научиться писать? Эксперты советуют набивать руку постоянно: «Чтобы писать хорошо, необходимо писать каждый день!»

Проект проводится Домом народов России совместно с ФАДН России и Национальным культурным центром «Действие» для интеграции молодежи в сферу государственной национальной политики посредством цифровизации. Участников проекта знакомят с национальной политикой, учат освещать проекты на национальную тематику, работать с социальными сетями, а также взаимодействовать с национально-культурными организациями.

Наряду с киберволонтерами очно к занятию присоединились ученики медиаклассов одной из крупнейших школ столицы 1363, а также сотрудники, отвечающие за информационное освещение вопросов государственной национальной политики из ФНКА России, национально-культурных автономий и этнокультурных организаций, активная молодежь из ВУЗов и школ, представители учреждений дошкольного образования, учреждений культуры из разных регионов России, в том числе новых - ДНР и Запорожская область.

«Чтобы писать хорошо, необходимо писать каждый день!». Этот простой и действенный совет получили участники вебинара от эксперта Артема Баронецкого - копирайтера, сценариста, режиссера телевизионных программ. Простым языком спикер с 20-летним опытом работы с самым разным контентом поделился своими знаниями, ответил на вопросы пресс-секретарей из регионов, а также проверил знания участников проекта «Киберволонтеры «Действие».

Директор Дома народов России Анна Полежаева отметила, что сегодня особенно важно быть друг с другом на связи, повышать качество и количество коммуникаций, а также работать вместе над медиа-повесткой, вовлекать в эту работу молодежь, которая прекрасно разбирается в современных трендах в интернет-пространстве. Этим задачам соответствует проект «Киберволотнеры «Действие». Она добавила, что информационное освещение - очень популярное направление, и здорово, что в Доме народов России появилась молодая гвардия, которая готова присоединяться и участвовать в проектах, помогать нам продвигать идеи межнациональной дружбы в цифровом пространстве.