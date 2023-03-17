Совкомбанк назвали лучшим банком России по качеству обслуживания

Сотрудники Совкомбанка с наградой за первое место в Народном рейтинге Банки.ру. Фото: пресс-служба Совкомбанка

Совкомбанк стал победителем «Народного рейтинга» Банки.ру по итогам 2022 года. Церемония вручения финансовой премии прошла 16 марта в Москве. В этом году награды присуждались в 28 номинациях ведущим российским кредитным организациям, а также финансовым и страховым компаниям.

Победитель Народного рейтинга Банки.ру выбирается на основе отзывов посетителей портала об уровне обслуживания и качестве услуг банков. Звание самого клиентоориентированного Совкомбанк получает уже четвертый год подряд. В этот раз он занял первую строчку рейтинга по итогам 2022 года со средним баллом 80,82, усилив предыдущий результат почти на 10%. Кроме того, Совкомбанк вошел в шорт-лист номинации «Банк года».

«В прошлом году в «Народном рейтинге» мы получили свыше 13 тысяч отзывов о банке – почти в полтора раза больше, чем в 2021 году. Около 70% из них с положительными откликами, - комментирует итоги премии управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. - Мы благодарны нашим клиентам и за слова поддержки, и за критические отзывы. С их помощью мы продолжаем совершенствовать продукты и клиентский сервис».

В 2023 году премия Банки.ру вручается уже в шестнадцатый раз. Это одно из главных событий российского финансового рынка, помогающее клиентам сориентироваться в банковских продуктах и выбрать надежные компании на основании непредвзятых оценок экспертов. За годы существования премии лучшим банкам, страховым, финансовым и инвестиционным компаниям было вручено более 300 наград. Кто из номинантов достоин стать победителем, определяет экспертный совет, а также пользователи портала с помощью онлайн-голосования и Народного рейтинга Банки.ру.