Звезда фильма «Сердца Пармы» и сериала «Содержанки» подделал документы и сбежал в Лондон

Актер Александр Кузнецов в фильме "Сердце Пармы".

Актера Александра Кузнецова зрители видели в сериале «Содержанки», в главной роли в фильме «Сердце Пармы» и других картинах. Засветился Кузнецов и в третьей части кинофраншизы «Фантастические твари». Стало известно, что 30-летний Кузнецов сбежал из России, когда началась мобилизация и отправился жить и искать работу в Лондон. До осени 2022 года актер зарабатывал деньги в России.

Сбережения у Кузнецова были - его съемочный день в России стоил 200 тысяч рублей. А работы последние четыре года было много. Только в 2022 году вышло шесть кинопремьер с ним, еще были гонорары за спектакли. Гонорары у Александра Кузнецова выросли после того, как он получил призы за лучшую мужскую роль в фильме «Большая поэзия» на фестивалях «Кинотавр», «Край света. Восток» и после того, как вышло несколько громких премьер с ним. Были и рекламные контракты. В глянцевых журналах его называли «одним из самых востребованных и ярких молодых актеров», отмечая его роли в картинах «Скиф», «Лето», «Спитак», «Кислота», «Ненастье», «Красные браслеты».

Александр Кузнецов родился в Севастополе, переехал в Москву после окончания школы получать образование - окончил ГИТИС и смог построить успешную карьеру. В интервью еще три года назад говорил, что с детства мечтал сниматься за границей, потому учил английский, искал выходы на зарубежные студии.

Только в 2022 году вышло шесть фильмов с участием популярного актера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вот только переезд Кузнецова «совпал» с началом мобилизации. Теперь он раздает интервью за границей, так и стало известно как непросто уезжал Кузнецов. Актер подделал документы, чтобы покинуть Россию о чем не постеснялся рассказать: «Сначала я уехал в начале марта. Потом вернулся, чтобы доделать начатые фильмы. Когда началась мобилизация - я окончательно уехал. Подделал документ, что снимаюсь у Сарика Андреасяна в «Манюне» в Армении. Подготовил бумагу с левой печатью». Кузнецов не уточнил как получил поддельную справку о том, что его ждут на съемках в Армении. Врать актеру пришлось много: «Пограничники сказали, что я не могу выехать за границу, так как пришла повестка. Я ответил, что у меня «белый билет», так как зрение минус семь. Наврал, а сам трясся от страха». Кузнецова попросили показать документ, он уверенно полез за бумажкой, которую уже показывал: «Понял, что наступил кульминационный момент всей моей актерской жизни. А мужчина говорит - «все, не хочу тратить на тебя время»…

Кузнецов планирует жить и работать в Англии. Актер говорит, что не осуждает тех, кто поддерживает СВО; продолжает общаться с отцом, который помогает российским военнослужащим.

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