Перелет из Турции станет на два часа дольше: российские самолеты могут лишиться техподдержки из-за санкций США

Самолет авиакомпании Россия в стамбульском международном аэропорту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТУДА И ОБРАТНО

Снова стало неспокойно на нашей российско-турецкой экономической границе. На этой неделе стало известно о том, что 16 марта российский самолет, следующий из Стамбула в Москву, не смог заправиться в турецком аэропорту и вынужден был сделать это в Сочи. Дозаправка заняла 2,5 часа.

В сообщениях говорится, что по требованию США Турция перестала заправлять и обслуживать самолеты Airbus и Boeing российских и белорусских авиакомпаний. Теперь дозаправка в Сочи станет обязательной частью возвращения путешественников из Турции. А значит полеты станут намного дольше.

Однако в российском Минтрансе на вопросы журналиста «Комсомольской правды» ответили так:

- Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую Республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет.

Вот так. Однако что это за история с дозаправкой в Сочи, и насколько массовыми станут такие случаи, в Минтрансе не пояснили.

ТУРЕЦКИЕ СМИ: ЗАПРАВКА ЗАПРЕЩЕНА

Однако на турецком портале авиационных новостей airporthaber.com ситуация выглядит более тревожно.

- Согласно решению Министерства таможни и торговли, в Турции запрещены поставки топлива и сопутствующие услуги российским самолетам, - говорится в статье.

Перечисляются и конкретные типы самолетов, попавшие под ограничения.

- Согласно принятому решению, с 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем, - говорится в сообщении. - Заправка и сопутствующие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов или самолетов, произведенных в любой другой стране и содержащих более 25 процентов компонентов американского происхождения, если они направляются в Россию и Беларусь. Решение принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности об экспортной практике Министерства торговли США.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - АБРАМОВИЧ

Нельзя сказать, что это такая уж полная неожиданность. Еще в январе этого года турецкие авиационные службы сообщали о том, что США на них давит, требуя не обслуживать российские и белорусские борта, в которых более 25% американских технологий. Американцы заявляли, что отслеживают каждое воздушное судно, а на сайте Министерства торговли США опубликован «черный список» российских самолетов с указанием бортовых номеров — в нем ровно сто самолетов.

Открывает перечень личный борт российского предпринимателя Романа Абрамовича, затем идут 33 борта «Аэрофлота» («КП» посылала в компанию вопрос о ситуации с заправкой в Турции, но ответа пока не получила), 23 Azur Air и т. д. Но надо сказать, что список этот уменьшился. В августе прошлого года, например, в нем было 176 российских бортов, из них Роману Абрамовичу принадлежало два.

Бизнесмен Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С ТАКИМ АППЕТИТОМ ОНИ И «СУПЕРДЖЕТ» ОТХВАТЯТ?

- Турция пытается усидеть на двух стульях, - прокомментировал ситуацию для kp.ru главный редактор портала Avia.ru Network, эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров. - С одной стороны, хочет сохранить хорошие отношения с Россией и поток российских туристов. С другой — США давят очень сильно. Сейчас идет процесс переговоров между Россией и Турцией, и понятно, что авиационная проблема рассматривается не сама по себе, а в увязке с другими экономическими вопросами.

По словам эксперта, европейский Airbus попал под американские санкции из-за того, что там стоят американские двигатели.

- Они тянут почти на 30% от стоимости всего самолета, то есть больше чем указанная американцами граница в 25%, - пояснил Гусаров.

А нет опасности, что они и на наши «Суперджеты» запрет наложат — там же тоже есть что-то американское.

- Есть, - говорит Гусаров. - В «Суперджетах» американских деталей примерно 15% от стоимости самолета. От США всего можно ожидать. Вот было же, когда они запретили нам поставлять эти «Суперджеты» в Иран...

ЧТО В ИТОГЕ

Чем разрешится ситуация, сказать сложно. Сейчас ситуация, про информации Минтранса, «в штатном режиме». Но понятно, что это еще не конец. Какие возможны варианты? Принять ситуацию с дозаправкой в Сочи. Не исключено, что из этого даже удастся выжать какой-то туристический продукт — что-то вроде afterparty в Сочи. А если возить с собой горючее? По-шоферски, как в далекие путешествия запасливые водители берут с собой канистру бензина.

- Маловероятно, - говорит Гусаров. - Так топливо находится в топливных баках крыла. Салон для их хранения не предназначен. А если обезопасить отсек, то это приведет к уменьшению числа пассажиров. Тогда надо считать, что выгоднее — получить деньги за перевозку пассажиров, но сделать крюк на дозаправку в Сочи. Или обойтись без пассажиров и без дозаправки.

Не исключено, что Турция в конце концов уступит США.

- Тут диктует экономика, - продолжает Гусаров. - Перевозка российских туристов в Турцию и обратно — это огромный поток денег. Только за зиму в Турции побывало миллион россиян, а летом будет 5 миллионов как минимум. Конечно же Турция хочет максимально перевести на себя этот поток, задействовать на нем свои самолеты. И если смотреть на ситуацию под таким углом, то американские санкции — как нельзя кстати. Всегда можно сказать: да мы бы рады обслуживать российские самолеты, но на нас давят. Хотя в вопросах, где Турции это невыгодно, у них хватает решительности не уступать тем же США.