Поначалу все, кто спешно покидал Россию, мыслили себя пассажирами философских пароходов. Очень любили отождествлять с Буниным, Набоковым и другими гениями. Пенять родине и ее обитателям на излишнюю черствость.

Но чем дальше, тем быстрее иллюзии рассеивались — и, чтобы хватало на багет с альпийским маслом, российские звезды, никому не нужные за границей, оказались вынуждены собирать чемоданы и отправляться на гастроли туда, где примут. Стало популярным развлекать русских туристов на курортах. Обычно этим занимались звезды второго эшелона — летний турецкий чес, ни к чему обычно не обязывающий, позволял и на море отдохнуть, и денег заработать.

Теперь концерты на потребу стали давать (точнее, соглашаться давать) еще совсем недавно первые величины российской эстрады: Борис Гребенщиков, группа Little Big* и другие. И каково было удивление артистов, когда их и ТАМ начали отменять. Да-да, деконструкция русской культуры касается абсолютно всех, а как иначе? Иначе не работает.

Миграционные службы сказочного острова Бали устроили настоящую облаву (по наводке партнеров или нет — уже неважно) на организаторов мероприятий, недобросовестно оформлявших документацию. И, кто бы мог подумать, под раздачу попали БГ, Little Big* и комик Михаил Шац* — именно их концерты отменили в результате действий правоохранителей.

Рабочих виз у вышеназванных, конечно, не было. Артисты заезжали как туристы, а потом ничтоже сумняшеся начинали «чес». Власти лавочку прикрыли.

Более того, начали закручивать гайки в отношении других русских — губернатор Бали предложил ужесточить правила въезда из России в Индонезию. Как это скажется на рядовых отдыхающих — пока неизвестно. Но свою лепту и в отмену русской культуры, и в новый удар по россиянам Гребенщиков и компания уже внесли.

— Наш концерт на Бали по техническим причинам перенесен с 16 марта 2023 года на 8 апреля 2023 года, — написал Илья Прусикин* в соцсетях. — Все купленные на 16 марта билеты будут действительны 8 апреля.

* признаны Минюстом РФ иноагентами

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