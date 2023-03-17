Глава Ленинградской области Александр Дрозденко: От того, как мы воспитаем молодежь, будет зависеть дальнейшее развитие нашей страны

Губернатор Александр Дрозденко с участниками Российского движения детей и молодежи. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области обсудили главные направления патриотического воспитания молодежи. В заседании совета Почетных граждан региона 17 марта приняли участие губернатор Александр Дрозденко и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев. Участники заседания поддержали идею президента Владимира Путина, особо подчеркнувшего: в России не может быть никакой другой национальной идеи, кроме патриотизма.

В 2023 году совету Почетных граждан Ленинградской области исполняется 5 лет. Александр Дрозденко рассказал, что за это время он привык сверять значимые решения с мудрыми и ответственными людьми. Совет зарекомендовал себя как эффективный орган, который всегда своевременно дает оценку актуальным событиям и помогает определять пути движения региона. Губернатор напомнил, что именно старшее поколение может правильно сориентировать молодых людей в текущей ситуации, задать верное направление и привить любовь к родине.

«В сегодняшней ситуации нашей молодежи и школьникам особенно необходимо понятно рассказывать о сути происходящих событий. Наша задача держать связь с молодёжью, поддерживать духовное развитие, воспитывать любовь к Родине и готовность встать на её защиту. В Ленинградской области делается много в этом направлении, только в 2022 году проведено около 100 патриотических мероприятий с охватом 50 тысяч человек. Необходимо как можно больше молодежи вовлекать в наши общественные проекты.

Сегодняшняя молодежь придет на смену и от того, как мы ее воспитаем, будет зависеть сохранение курса страны, её авторитета, ее дальнейшее развитие», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Вопросы патриотического воспитания молодежи обсудили 17 марта на заседании совета Почетных граждан региона. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Глава области предложил активнее привлекать молодежь к помощи семьям участников СВО. Эту миссию могли бы взять на себя члены недавно созданного в регионе отделения общественно-государственного «Движения первых». Александр Дрозденко напомнил о добрых делах тимуровцев – по его мнению, это отличный пример для современной молодежи.

Еще одно предложение губернатор внес по тематическим урокам «О важном». По мнению главы региона, их можно сделать более живыми, пригласив к участию в них известных ленинградцев, в том числе почётных жителей. Александр Дрозденко также предложил в рамках школьных уроков труда найти время на обучение сбору и управлению дроном и начальную медицинскую подготовку. А для старшеклассников и студентов провести конкурс «Мой герой СВО» с номинациями «репортаж», «радиосюжет», «видеоролик» и «пост в соцсетях».

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Вадим Леонтьев отметил высокий уровень патриотической работы в Ленинградской области. Особую роль в воспитании молодежи Северо-Западного округа играет ежегодный образовательный форум «Ладога». В течение недели молодые люди из разных регионов встречаются с лидерами общественного мнения, общаются, проходят тренинги с опытными наставниками и участвуют в мероприятиях, которые помогают им найти свой путь в жизни.