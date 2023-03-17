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17 марта 2023 15:32

Каждый третий россиянин хочет брать на работу домашнего питомца

Однако большинство опрошенных все же выступают против такой инициативы
Кристина СОБОЛЕВА
Еврокомиссия планирует разрешить своим сотрудникам приводить на работу домашних животных.

Еврокомиссия планирует разрешить своим сотрудникам приводить на работу домашних животных.

Фото: Shutterstock

Еврокомиссия планирует разрешить своим сотрудникам приводить на работу домашних животных. Многие российские компании тоже с все большей симпатией начинают относиться к четвероногим, так, с питомцами уже можно ходить в некоторые магазины и даже кафе. А 2% россиян и вовсе рассказывают, что имеют возможность приводить своих любимцев даже в офис. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Кроме того, еще треть россиян признаются, что не имеют возможности приводить питомцев на работу, но очень этого хотели бы. Так, 11% из них отмечают, что это было бы очень удобно, ведь порой любимца не с кем оставить дома, а ему, к примеру, требуется вовремя дать лекарства. Еще 16% говорят, что с животными атмосфера сразу же стала бы приятнее, а люди бы стали более расслабленными и дружелюбными.

«Мой кот любит подолгу висеть на плече, так что с ним можно почти любую работу работать», - улыбается участница опроса.

Но не все думают так. 38% опрошенных считают, что на работе животным не место, они будут только мешаться, отвлекать хозяев и других сотрудников. А ведь на некоторых предприятиях животным и вовсе находиться небезопасно. Не может же, к примеру, врач привести в свой кабинет двух ротвейлеров, а кошки не могут свободно бегать по заводу, рассуждают респонденты.

«Не представляю животных на нашей работе. Отвлекать будут хозяина весь день», - говорит участник опроса.

«Я работаю на заводе и там домашние животные ни к чему», - категорично утверждает другой.

Кроме того еще 16% напоминают, что у многих людей есть аллергия на шерсть, и они не смогут нормально трудиться, если коллеги приведут собак, кошек, а то и еще каких пушистиков.

Однако нашлись и те, кто голосует за универсальный подход. К примеру, 8% россиян считают, что ответственный работодатель действительно мог бы пойти навстречу сотрудникам с питомцами и организовать спецкомнату, где можно оставить любимца на время работы. Но вот в сам офис пускать четвероногих, конечно, не стоит.

Оставшиеся 9% говорят, что им все равно. С одной стороны им и так хорошо работается, но если бы кто-то привел своего кота или пса, он против не был бы, ведь животные рядом – это так естественно.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,4 тысячи человек.

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