Каждый третий россиянин хочет брать на работу домашнего питомца

Еврокомиссия планирует разрешить своим сотрудникам приводить на работу домашних животных. Фото: Shutterstock

Еврокомиссия планирует разрешить своим сотрудникам приводить на работу домашних животных. Многие российские компании тоже с все большей симпатией начинают относиться к четвероногим, так, с питомцами уже можно ходить в некоторые магазины и даже кафе. А 2% россиян и вовсе рассказывают, что имеют возможность приводить своих любимцев даже в офис. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Кроме того, еще треть россиян признаются, что не имеют возможности приводить питомцев на работу, но очень этого хотели бы. Так, 11% из них отмечают, что это было бы очень удобно, ведь порой любимца не с кем оставить дома, а ему, к примеру, требуется вовремя дать лекарства. Еще 16% говорят, что с животными атмосфера сразу же стала бы приятнее, а люди бы стали более расслабленными и дружелюбными.

«Мой кот любит подолгу висеть на плече, так что с ним можно почти любую работу работать», - улыбается участница опроса.

Но не все думают так. 38% опрошенных считают, что на работе животным не место, они будут только мешаться, отвлекать хозяев и других сотрудников. А ведь на некоторых предприятиях животным и вовсе находиться небезопасно. Не может же, к примеру, врач привести в свой кабинет двух ротвейлеров, а кошки не могут свободно бегать по заводу, рассуждают респонденты.

«Не представляю животных на нашей работе. Отвлекать будут хозяина весь день», - говорит участник опроса.

«Я работаю на заводе и там домашние животные ни к чему», - категорично утверждает другой.

Кроме того еще 16% напоминают, что у многих людей есть аллергия на шерсть, и они не смогут нормально трудиться, если коллеги приведут собак, кошек, а то и еще каких пушистиков.

Однако нашлись и те, кто голосует за универсальный подход. К примеру, 8% россиян считают, что ответственный работодатель действительно мог бы пойти навстречу сотрудникам с питомцами и организовать спецкомнату, где можно оставить любимца на время работы. Но вот в сам офис пускать четвероногих, конечно, не стоит.

Оставшиеся 9% говорят, что им все равно. С одной стороны им и так хорошо работается, но если бы кто-то привел своего кота или пса, он против не был бы, ведь животные рядом – это так естественно.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,4 тысячи человек.