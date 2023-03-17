Федор Бондарчук дал большое интервью: про сериал о Талькове, фильм «Вызов», цензуру русского контента и 30 новых проектов

Кинорежиссер Федор Бондарчук.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Режиссер Федор Бондарчук дает интервью только тогда, когда ему это надо. Удачный повод — премьера нового сериала «Актрисы», сценарий к которому написала его супруга Паулина Андреева (как было с проектом «Псих»), а спродюсировал ленту Валерий Тодоровский. Премьера — 30 марта («Кинопоиск» и Wink), а это значит, что пресса вскоре заколосится высказываниями и мыслями сына советского классика. «КП» изучила первую ласточку — программную беседу Бондарчука с «Ведомостями» — и приводит избранные фрагменты.
«Уточнил, о чем [сценарий]? «Да о нас, об актерах, о кино, о театре», — сказала она. Тема показалась мне опасной с художественной точки зрения: как Паулина сможет отделить себя и свои переживания от текста, стать их создателем, а не «переживателем»? [Тем более что] актерская тема в кино измучена штампами. Когда были написаны четыре серии, я попросил дать мне почитать. Точнее, прочитать вслух. «Психа» Паулина читала мне с листа. И, мне кажется, это более точное донесение замысла автора, учитывая, что она еще и актриса, читает хорошо. Особенно в «Актрисах» это было важно, где 19 персонажей и все разговаривают одновременно. Мне это помогло. Текст меня очень заинтересовал, и я предложил снять две первые пилотные серии. Снял в итоге все десять...Я предлагал одну из главных ролей [Паулине], на которую она объективно подходила. Но Паулина сама предложила вместо себя другую актрису. Это по-настоящему авторский подход к делу».
Федор Бондарчук на съемках телесериала "Псих".
«Уж «Фишер» насколько откровенный сериал, но не сказать, что мы его как-то особо редактировали. У закона очень широкие формулировки. И я по-прежнему отношу себя к индустриальной группе, которая надеется на то, что закон будет детализирован. Потенциально – очень многие сцены в самых разных проектах могут оказаться в серой зоне. Но об остановке съемок после принятия закона я не слышал»
«Семейный контент исторически – самый «смотрибельный». Далее идут комедии и драмы, они примерно в одном процентном соотношении, комедии чуть повыше. Все первые хиты more.tv – это были как раз драмы и драмеди: «Чики», «Псих», «Трудные подростки». Потом уже шли одновременно и на more.tv, и на Wink – «Стая», «Надвое», «Фишер», опять же, сейчас рвет [конкурентов]. Вот показатели на платформе Wink: за первую неделю после премьеры сериал посмотрело свыше 500 000 зрителей, а к 1 марта был уже миллион. И количество просмотров от серии к серии только растет».
Полина Гагарина на съемочной площадке картины "Летучий корабль".
«Когда мы собираемся с коллегами и обсуждаем будущее производство, постоянно звучит: «Нужны семейные истории». Особенно сейчас, после «Чебурашки». Но и до него было ощутимое движение в этом направлении. Что представляли на питчингах Фонда кино? «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города», «Руслан и Людмила», «Летучий корабль», «По щучьему велению». А теперь подобного будет еще больше».
Кадр из сериала "Нулевой пациент".
«С ТВ уходит иностранное кино, и заместить его драмами с платформ проблематично. Хотя эксперименты были. «Первый канал» взял в вечерний показ «Нулевого пациента», «Контейнер», а СТС показывал «Пищеблок». Теперь таких прецедентов будет все больше. Возьмем флагманский проект «НМГ студии» Жоры Крыжовникова по сценарию писателя Роберта Гараева. И мы можем представить, что через год этот сериал, возможно, могут показать в 10–11 часов вечера на канале СТС. Еще год назад это было просто невозможно, а сейчас – реальная перспектива. Возможно, проект «Балет», где временами достаточно провокационно показывается балетное закулисье, тоже покажут где-то в ночном прайме большого канала!»
«Мы продолжаем сотрудничество с Сергеем Кальварским, шоураннером и соавтором сценария «Фишера»... [его идея] сериал под рабочим названием «Федерация» о людях, которые создавали «Москва-сити». О том периоде, когда построили Башню «Федерация», действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект. Кроме того, вместе с Кальварским мы разрабатываем фильм про Игоря Талькова под рабочим названием «Тальков». Сейчас пишется сценарий. Есть известное видео – его можно найти на YouTubе, – когда на сцену ДС «Юбилейный» выходит человек и говорит: «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова». Это был как раз Сережа Кальварский. Впереди «Балет» Евгения Сангаджиева, выпускника школы кино и телевидения «Индустрия», где его дипломом был сериал Happy End. «Библиотекарь» по книге Михаила Елизарова. Как я уже говорил – сериал Крыжовникова. «Челюскин. Первые» - огромный проект про арктическую экспедицию (мы стали жертвами всеобщего потепления и сейчас срочно меняем натуру, потому что нигде нет снега). Всего же – больше 30 проектов».
На съемочной площадке сериала «Библиотекарь».
«Мы готовим к выпуску совместно с «Водородом» три фильма: «Повелитель ветра» о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг света за 11 дней. «Крысолов» Алексея Мизгирева, фантастический триллер о генно-модифицированных людях. А также приключенческое кино по мотивам вселенной Кира Булычева «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко. В финальной стадии препродакшена находится фильм «Лед 3».
Кадр из фильма "Вызов", который скоро появится на экранах.
«Я думаю, «Вызов» будет огромным событием. Но надо добиваться адекватного окружения следующего потенциального хита в моменте. Это станет определяющим фактором для дальнейшего успеха всего проката. Константин Львович Эрнст (гендиректор «Первого канала») мне показывал с телефона. Но даже с маленького экрана – это ошеломляюще».
«Нами по-прежнему стабильно интересуется Китай. И Азия вообще. 17 февраля в Японии вышел «Лед» – там с нуля сделали весь маркетинг. Новый плакат, новый трейлер – как будто совсем другой фильм. До пандемии рынок ОАЭ считался крупнейшим на Среднем Востоке, но и сейчас, несмотря на все осложнения, страны этого региона показывают самый большой рост».
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