В Москве пассажиры БКЛ скачали в пути 141 терабайт данных и проговорили 540 тысяч минут

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СЕРФИНГ В ИНТЕРНЕТЕ И ОБЩЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ

В Москве специалисты билайна проанализировали интернет-активность пассажиров Большой кольцевой линии метро. Напомним, девять новых станций БКЛ открылись 1 марта, благодаря чему у горожан появились десятки новых вариантов, как добраться в нужную часть столицы. Время в дороге, по привычке, пассажиры коротали в интернете.

Так, за первые две недели жители и гости столицы, пользующиеся БКЛ, наговорили в пути 9 тысяч часов и скачали более 141 терабайта всевозможного контента. Исследование, на основании обезличенных данных пассажиров, провели сотрудники подразделения геоаналитики и технического блока билайна. По их информации, больше всего трафика абоненты расходовали во время веб-серфинга. На втором месте – соцсети. Далее идет общение в мессенджерах, и на четверном месте – просмотр видео и прослушивание музыки в различных стриминговых сервисах.

- Интернет-трафик БКЛ за первые 12 дней работы оказался на 90% больше, чем на Кольцевой линии. Голосовой трафик на БКЛ за тот же период превысил показатели Кольцевой на 50% и составил почти 540 тысяч минут, - уточнили в пресс-службе оператора.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАНЦИИ

В первые две недели работы Большой кольцевой самой посещаемой станцией оказалась «Каширская». На втором месте – «Текстильщики», на третьем и четвертом - «Каховская» и «Кленовый бульвар» соответственно. Аналитики уточнили, что на эти четыре станции пришлось около 25% всего пассажиропотока.

Кстати, 8 марта самой популярной станцией была «Рижская». Видимо, потому, что там расположен один из крупнейших цветочных рынков в Москве.

Реже всего в первые дни работы БКЛ пассажиры пользовались станциями «Деловой центр», «Терехово» и «Давыдково».

- Если сравнивать показатели с Кольцевой линией, то уже в первые дни работы пассажиропоток БКЛ был близок по показателям «кольца» – разница составила всего 0,8% в пользу Кольцевой линии. Больше всего БКЛ воспользовались люди в возрасте от 40 до 45 лет. На втором месте – возрастная категория «35 – 39», а на третьей строчке – «30 – 34», - уточняет оператор.

Пик нагрузки новых станций, ожидаемо, пришелся на 8 и 18 часов. При этом пассажиры стали проводить в метрополитене меньше времени. Например, между «Рижской» и «Сокольниками» время в пути теперь – 3 минуты вместо 17, как это было до открытия БКЛ.