Юрий Скуратов: Байдену, Макрону и Шольцу тоже «светит» «новый Нюрнберг» - как пособникам «головореза Зеленского»

Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Юрий Ильич, такая необычная идея (а, может быть, уже пора) – глава Следственного комитета России Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками. И судебный орган будет соответствовать нормам международного права. (Я вот вам - как крупному специалисту по международному праву, прежде всего, и звоню). Это он заявил на заседании коллегии Минюста. Что вы об этом думаете?

- Прежде всего, надо сказать, что сама идея Александра Ивановича, конечно, совершенно справедливая. Это первое. Второе. Могу также заметить, что руководимый им Следственный комитет много делает для того, чтобы собрать материал для будущего трибунала такого рода. Мы видим, как тщательно Следственный комитет фиксирует все чудовищные факты – обстрелы, гибель мирного населения… Это и есть преступления против мира и человечности.

- Имеется в виду, тот беспредел, который преступный киевский режим чинит на Украине, в Донбассе…

- Да, на Украине… И не только - уже и на нашей территории, поскольку в составе России - новые субъекты… (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. - А.Г.) Это - третье.

Конечно же, надо прямо сказать, что сейчас практические шаги по созданию такого международного трибунала, они, в общем, непростые.

- Почему?

- Потому что политическая ситуация, международно-правовая - такова, что усилия России в проведении специальной военной операции находят поддержку не во всех странах…

Это показали итоги голосования в Генассамблее, в Совете Безопасности.

Поэтому, на мой взгляд, сейчас очень важно, продолжая эту работу, о которой я сказал выше, конечно же, достичь окончательной Победы России в этой справедливой, с нашей стороны, спецоперации.

Собственно, так и было, если мы проведем аналог с периодом Великой Отечественной…

- То есть?

- Мы сначала победили в той войне, осуществили, достигли, говоря казенным языком, геополитический успех. И это затем уже стало предпосылкой для создания Нюрнбергского трибунала и так далее. А сейчас возможности пока ограничены. Мы видим, что, скажем, у наших, как говорят, «коллег» есть шанс все это заблокировать через Совет Безопасности, через Генассамблею.

- Как же тогда быть с трибуналом?

- Нам нужно использовать потенциал национальной правовой системы, национальной юрисдикции.

- Прямо сейчас.

- Да. Я имею в виду усилия судов - российских, дружественной нам Белоруссии и ряда тех стран, которые нас поддерживают, понимая справедливость позиции России.

Ну, и, естественно, продолжать систематическую подготовительную работу для будущего трибунала. При этом - накапливая материал, борясь за общественное мнение, раскрывая всю суть преступной деятельности украинского режима.

- Скажите, Юрий Ильич, новый «Нюрнбергский процесс», он «светит» только головорезу Зеленскому и его шайке или, может быть, и тем, кто ему охотно помогал, помогает? Это и Байден, и Макрон, и Шольц - ближайшие его сподвижники.

- Естественно, что руководители западных стран, в общем-то, замешаны в пособнических действиях в отношении украинского преступного режима, и их участие в этих событиях будущий трибунал вполне может квалифицировать как пособничество.

Я думаю, все будет зависеть от формата, а, в конечном счете - от политического расклада, геополитической ситуации, которые будут складываться после завершения нашей специальной военной операции. Или - точнее, после подведения итогов борьбы с украинским криминальным режимом.

- Ну что, тогда будем…

- Будем работать в этом направлении.

- И - добиваться Победы.

- Да, безусловно.

- Спасибо вам огромное, Юрий Ильич.

- Всего доброго.

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