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Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала более 70 «воинов света», БМП, бронемашину, три пикапа и гаубицу Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении упокоила свыше 40 казачков, бронемашину и разбила склад боеприпасов 113-й бригады теробороны. «Южная» группировка войск на Донецком направлении распылила полторы роты, три бронемашины, четыре пикапа, РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и склад боеприпасов 53-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику такой урон: до 65 бойцов, две бронемашины, два пикапа и две гаубицы Д-20. На Херсонском направлении потери врага таковы: один взвод, две бронемашины, РСЗО «Град» и САУ«Акация». А в районе Мирного Харьковской области уничтожена РЛС обнаружения низколетящих целей 36Д6. Если Мирный — сиди смирно.
В Минэнергетики незалежной заявили: «На создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти за три года». Самостийная уже производит составные части топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). Потом сделают топливо и для блоков ВВЭР-440. Этот проект украинский «Энергоатом» реализует вместе с американской компанией Westinghouse. В Киеве заявили: «Украина перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. К этому готовы также Словакия и Чехия, Болгария и Финляндия. И Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран». Может стать, а может и не встать, привет из Чернобыля.
Владимир Рогов, член главного совета Запорожской администрации, заявил, что жители территорий области, что пока под контролем Киева, спешат покинуть регион. Вот что он заявил: «Люди бегут от нацистского гнета и опасности быть мобилизованными. Запорожцы не хотят воевать за режим Зеленского. Они ждут освобождения». По его данным, ВСУ активизировались на Запорожском участке фронта. Но попытки украинских войск атаковать пресекаются, и логики в их действиях «пока не видно». А у кого не видно — тому стыдно.
Части ВСУ, дислоцированные вблизи белорусской границы, снимаются и перебрасываются на участки фронта на востоке. В частности, речь о 47-й бригаде ВСУ и подразделениях Нацгвардии незалежной. Сообщается, что украинские части перебрасывают под Угледар, Артемовск и Купянск. От переброски слагаемых сумма не изменится.
Эрик Месе, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в самостийной, заявил об отсутствии доказательств геноцида в незалежной. Так и сказал: «Мы не нашли признаков, что на территории Украины имел место геноцид». Это точно? А никто из вас не был при обстрелах русских школ и больниц в Донбассе. Еще можно было бы в Херсон заглянуть — но туда бы вас точно не пустили. Да впрочем, какая это Украина...
Полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона, сообщил, что Вашингтон 8 лет натаскивал ВСУ, чтобы они оказались способны нанесению удары по России. Макгрегор отметил, что Штаты ошибочно считали Россию «хорошо вооруженной бензоколонкой». Все оказалось не так. Москва оказалась сильным противником с передовыми системами ПВО. Макгрегор заявил, что у США все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим. Ну и что тогда — умерла, так умерла?
В ночь на пятницу ВСУ выпустили 47 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре Херсонской области на левом берегу Днепра. В экстренных службах региона уточнили: «Продолжились обстрелы Новой Каховки, Каховки, Алешек, Таврийска, Рыбалья, Васильевки. По ним выпустили 47 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелы шли и 16 марта. Только по селу Крынки ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии. Из-за постоянных обстрелов власти Херсонской области продолжают эвакуацию мирных жителей из 15-километровой зоны вдоль Днепра. Но ничего, потом редкая птица с правого берега долетит до середины этой великой русской реки.
В Берлине в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель возник конфликт. Там ввели карантин из-за ветрянки у жившего в лагере ребенка. Беженцы пришли в бешенство. Они пишут в соцсетях: «У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать, тогда появляется вопрос, где брать еду для детей?». Ответ простой — сажать картошку и репку. Только не на взлетке.