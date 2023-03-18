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В Мирном стало тихо без РЛС

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала более 70 «воинов света», БМП, бронемашину, три пикапа и гаубицу Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении упокоила свыше 40 казачков, бронемашину и разбила склад боеприпасов 113-й бригады теробороны. «Южная» группировка войск на Донецком направлении распылила полторы роты, три бронемашины, четыре пикапа, РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и склад боеприпасов 53-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику такой урон: до 65 бойцов, две бронемашины, два пикапа и две гаубицы Д-20. На Херсонском направлении потери врага таковы: один взвод, две бронемашины, РСЗО «Град» и САУ«Акация». А в районе Мирного Харьковской области уничтожена РЛС обнаружения низколетящих целей 36Д6. Если Мирный — сиди смирно.

Киев гонит ядерное топливо для европейских АЭС

В Минэнергетики незалежной заявили: «На создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти за три года». Самостийная уже производит составные части топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). Потом сделают топливо и для блоков ВВЭР-440. Этот проект украинский «Энергоатом» реализует вместе с американской компанией Westinghouse. В Киеве заявили: «Украина перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. К этому готовы также Словакия и Чехия, Болгария и Финляндия. И Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран». Может стать, а может и не встать, привет из Чернобыля.

Жители Запорожья бегут из региона

Владимир Рогов, член главного совета Запорожской администрации, заявил, что жители территорий области, что пока под контролем Киева, спешат покинуть регион. Вот что он заявил: «Люди бегут от нацистского гнета и опасности быть мобилизованными. Запорожцы не хотят воевать за режим Зеленского. Они ждут освобождения». По его данным, ВСУ активизировались на Запорожском участке фронта. Но попытки украинских войск атаковать пресекаются, и логики в их действиях «пока не видно». А у кого не видно — тому стыдно.

От белорусской границы части ВСУ кидают на Донбасс

Части ВСУ, дислоцированные вблизи белорусской границы, снимаются и перебрасываются на участки фронта на востоке. В частности, речь о 47-й бригаде ВСУ и подразделениях Нацгвардии незалежной. Сообщается, что украинские части перебрасывают под Угледар, Артемовск и Купянск. От переброски слагаемых сумма не изменится.

Комиссия ООН не нашла на Украине следов геноцида

Эрик Месе, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в самостийной, заявил об отсутствии доказательств геноцида в незалежной. Так и сказал: «Мы не нашли признаков, что на территории Украины имел место геноцид». Это точно? А никто из вас не был при обстрелах русских школ и больниц в Донбассе. Еще можно было бы в Херсон заглянуть — но туда бы вас точно не пустили. Да впрочем, какая это Украина...

США 8 лет готовили ВСУ к удару по России

Полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона, сообщил, что Вашингтон 8 лет натаскивал ВСУ, чтобы они оказались способны нанесению удары по России. Макгрегор отметил, что Штаты ошибочно считали Россию «хорошо вооруженной бензоколонкой». Все оказалось не так. Москва оказалась сильным противником с передовыми системами ПВО. Макгрегор заявил, что у США все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим. Ну и что тогда — умерла, так умерла?

По левобережью Днепра ВСУ нанесли массированный артудар

В ночь на пятницу ВСУ выпустили 47 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре Херсонской области на левом берегу Днепра. В экстренных службах региона уточнили: «Продолжились обстрелы Новой Каховки, Каховки, Алешек, Таврийска, Рыбалья, Васильевки. По ним выпустили 47 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелы шли и 16 марта. Только по селу Крынки ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии. Из-за постоянных обстрелов власти Херсонской области продолжают эвакуацию мирных жителей из 15-километровой зоны вдоль Днепра. Но ничего, потом редкая птица с правого берега долетит до середины этой великой русской реки.

Из-за чего бунтуют беженцы в Берлине

В Берлине в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель возник конфликт. Там ввели карантин из-за ветрянки у жившего в лагере ребенка. Беженцы пришли в бешенство. Они пишут в соцсетях: «У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать, тогда появляется вопрос, где брать еду для детей?». Ответ простой — сажать картошку и репку. Только не на взлетке.