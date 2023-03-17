Уральская оборонка во время СВО может оказаться без своего ключевого вуза

РГППУ - единственный из 34 педагогических вузов страны носит название «Российский» за пределами Москвы и Питера - это подчеркивает его особый статус. Фото: rsvpu.ru

Этот вуз был создан в сентябре 1979 года, когда на Урале ковалась современная оборонная промышленность и остро стоял вопрос о подготовке квалифицированных кадров. Сегодня Российский государственный профессионально-педагогический университет ежегодно выпускает около 500 специалистов, более 40 % выпускников университета идут на работу в предприятия оборонного комплекса.

РГППУ единственный из 34 педагогических вузов страны носит название «Российский» за пределами Москвы и Питера - это подчеркивает его особый статус.

Разговоры о слиянии РГППУ и другого Екатеринбургского вуза - Уральского государственного педагогического университета возникают не первый раз. В 2009 и 2015 году уже объявлялось о планах слияния университетов, но оба раза коллективы и руководство вузов выступали против и решение откладывалось. И вот в 2023 году, Министерство просвещения снова вернулось к этой теме.

В основе этого предложения лежит простая идея, объясняют сотрудники РГППУ: “Нам говорят: вы педагогический вуз, и они педагогический вуз, так давайте сделаем один большой университет и вы не будете друг друга дублировать. Но инициаторы фактической ликвидации РГППУ не понимают очевидного - у нас совершенно разная специфика. УрГПУ готовит школьных учителей, а мы ведем подготовку инженеров-педагогов для обучения рабочих промышленных предприятий. Сейчас наши партнеры при каждом крупном оборонном предприятии создают центры по подготовке и переподготовке кадров. Наши выпускники, работают там мастерами производственного обучения или педагогами дополнительного образования.

В чем разница между вузами? УрГПУ готовит учителей по 10 предметным областям – физика, химия, русский язык, география и т.д. Выпускники РГППУ осваивают образовательные программы включающее 240 специальностей и 160 профессий. Студенты получают инженерное образование вместе с педагогической подготовкой, и в итоге в оборонку приходят инженеры-механики, которые и сами умеют работать руками и знают, как научить других.

Производственные партнеры РГППУ - флагманы ВПК весть о поглощении своей кадровой базы восприняли, мягко говоря, с недоумением.

В кулуарах их руководители говорят: о чем вы только думаете? Идет СВО, промышленное производство переходит на военные рельсы, Президент заявляет о необходимости развивать “Профессионалитет” и подготовить в ближайшие 5 лет около одного миллиона рабочих кадров. А вуз, который стратегически важен для выполнения этой задачи, в ближайшие несколько лет будет вынужден заниматься собственной ликвидацией.

Индустриальные партнеры РГППУ подписали обращение (текст имеется в распоряжении редакции) в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Промышленники выступили в поддержку сохранения традиций профессионально-педагогического образования на Урале и высказали убеждение, что “объединение вузов в сложившейся ситуации, не отвечает актуальной повестке социально-экономического развития страны”.

Тем временем, трудовой коллектив РГППУ обратился за поддержкой в Государственную Думу. В письме на имя депутата Андрея Альшевских сотрудники пишут: “Фактическая ликвидация РГППУ приведет к необратимым негативным последствиям для развития профессионального образования в ведущем индустриальном регионе России…Реорганизация приведет к увольнению значительного количества работников РГППУ - практически половины коллектива (150-250 человек)”. А среди них высококлассные профессионалы, которые готовят специалистов в области сварки и плазменной обработки материалов, электроэнергетики, машиностроения и транспорта… В обычном педагогическом вузе воспроизвести систему подготовки таких кадров вряд ли будет возможно.

Студенты тоже не понимают, что будет с их дипломами. Они целенаправленно поступали в профессионально-педагогический университет, и у многих нет желания по его окончанию становиться обычными учителями.

За комментарием “Комсомолка” обратилась к и.о. ректора Валерию Дубицкому.

- Я знаю, что промышленники выступили категорически против слияния, - говорит Валерий Васильевич. - На мой взгляд, создание нового университета возможно при соблюдении ряда условий. Во-первых, вузы должны объединяться, как равные партнеры и сохранить двухъядерную структуру университета, где на паритетных началах будет развиваться и педагогическое и профессионально-педагогическое направление. Во-вторых, в создании модели нового университета должны участвовать наши индустриальные партнеры - работодатели, потому что, прежде всего, мы выполняем их заказ на подготовку кадров. Третье - необходимо дать гарантии трудовому коллективу, ведь сейчас людьми не знают, что их ожидает. А создавать новый источник социального напряжения нам категорически нельзя!

Четвертое – необходимо проработать содержательную модель «нового» университета. Определиться, по каким направлениям подготовки будет вестись обучение и кого мы выпустим из стен создаваемого университета. Понять, как будет распределяться государственное задание на подготовку специалистов, на выполнение научных исследований. В данный момент непонятно, как эти и многие другие аспекты, будут учтены в стратегии развития нового университета.

Окончательного решения о слиянии университетов еще не принято. Оно состоится в ближайшее время. “Комсомолка” следит за ситуацией и нам хочется верить, что будет найден оптимальный выход. И это решение будет на пользу нашему промышленному и оборонному комплексу в это непростое время.