Власти Ленинградской области снизили стоимость газификации жилых домов

С начала действия программы догазификации в Ленинградской области заключили более 23 тысяч договоров с жителями. Фото: пресс-служба администрации региона.

В Ленинградской области изменили порядок начисления субсидии для населения на догазификацию. Новая методика расчета будет более прозрачной и выгодной для жителей региона. Благодаря нововведению общая стоимость газификации снизится, сократятся и сроки запуска газа. Кроме того, больше средств субсидии можно будет направить на строительно-монтажные работы на участке и в жилом доме.

«Изменения позволят снизить общую стоимость работ по газификации за счет обновленной методики расчета. Для нового метода характерна прозрачность расчета, который любой собственник домовладения сможет проверить самостоятельно, - объяснил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов. - Также сокращаются общие сроки выполнения работ за счет того, что не нужно получать экспертизу на сметную документацию. Можно газифицировать большее число домовладений за счет более эффективного распределения средств областного бюджета».

При этом максимальный размер субсидии остается неизменным. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица могут получить из бюджета на работы по догазификации до 300 тысяч рублей. Субсидия в 200 тысяч рублей выплачивается льготным категориям граждан, в том числе пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и семья с детьми-инвалидами, молодым семьям, почетным жителям Ленинградской области, членам семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. По 180 тысяч рублей в качестве компенсации при газификации могут получить хозяева индивидуальных домовладений площадью не более 200 квадратных метров при условии, что они прописаны в частном доме не меньше года.

Собственники по-прежнему могут потратить часть субсидии на покупку газового оборудования. На возмещение стоимости газовой плиты можно направить до 9 тысяч рублей, до 21 тысячи рублей – на приобретение газового котла, до 1,5 тысяч рублей – на возмещение стоимости индивидуального прибора учета газа. Оставшиеся средства выплаты можно направить на самые дорогостоящие работы — проведение трубы по участку и разводку по дому.

Напомним, решение о бесплатном подведении природного газа к участкам жителей было принято по распоряжению президента России Владимира Путина. Ленинградская область стала первым регионом страны, где стартовала социальная догазификация. Госдума РФ приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня 2022 года. С начала действия программы в Ленинградской области заключили более 23 тысяч договоров с жителями. До границ земельных участков построено 11186 газопроводов.