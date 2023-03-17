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17 марта 2023 19:40

«Женюсь и ещё нарожаем детей»: экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин подтянул лицо и бросил пить ради 20-летней возлюбленной

56-летний экс-солист группы "На-на" Валерий Юрин готовится к свадьбе с 20-летней возлюбленной
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Валерий Юрин и его возлюбленная.

Валерий Юрин и его возлюбленная.

Фото: Личный архив

Бороды у 56-летнего экс-солиста группы «На-на» нет, но седина из пословицы ударила в виски, а следом и бес долбанул в ребро.

- Влюбился по уши в девчонку. Помогите с тещей будущей общий язык найти. На «Комсомолку» вся надежда. А то в старики меня записала, - просил о помощи по телефону корреспондента kp.ru музыкант.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ В СТУДИИ

И тут бы вспомнить другую поговорку, мол, любви все возрасты покорны, но не будем спешить с выводами, давайте разбираться.

Валерию Юрину (см. Досье «КП») в декабре стукнуло 56. В высокого, скуластого красавца, который в 90-х был настоящим секс-символом, когда-то по уши были влюблены миллионы фанаток. Он и сейчас в неплохой по годам форме, подтянутый (каждый день ходит в спортзал), ухоженный (на модных барбершорах не экономит). Последняя его любовная история гремела в СМИ лет пять назад. Тогда Юрин то бурно ссорился, то не менее бурно мирился с русской шансонье, которая много лет живет в Германии, Натальей Штерн. Той было слегка за 40, и пару, несмотря на разницу в возрасте, в мезальянсе никто не обвинял.

Новые отношения Валерий Юрин до сих пор скрывал даже от самых близких. Не решился рассказать даже сыну, который на девять лет старше новой пассии.

- Я знаете, поначалу как рассуждал - счастье любит тишину. Я бы и дальше молчал, если бы не будущая теща, которая так и норовит нас разлучить, - объяснил kp.ru Валерий Юрин. - Вот я и решил, что мне скрывать больше нечего, на весь мир говорю о своих чувствах и серьезных намерениях.

Валерию Юрину в декабре стукнуло 56.

Валерию Юрину в декабре стукнуло 56.

Фото: Личный архив

С 20-летней Кристиной музыкант познакомился в социальных сетях полгода назад. Стройная, красивая брюнетка модельной внешности из Санкт-Петербурга первой написала артисту.

- Мы поначалу о музыке и творчестве говорили. Но как-то сразу понял, что это мой человек. Переписывались каждый день, а потом я просто купил ей билет в Москву, увидел и влюбился, - признался Валерий.

Музыкант уверяет, рядом с молодой красоткой о своём возрасте он просто забыл.

- Я, предвкушая нашу встречу, решился впервые в жизни за свою внешность всерьез взяться. У меня тогда лица отекало. И смех и грех - собственные щеки глазами видел без зеркала. Я сам себе тогда напоминал актера Мишу Ефремова, помните, когда он весь опухший был после той аварии. Оказалось, у меня проблемы были с лимфотоком - пошел к крутому косметологу и привел себя в порядок. Без скальпеля одними уколами омолодился, опять скулы появились, на лбу ни одной морщинки. Выгляжу и чувствую себя на 25, ну максимум на 30, - сам себя нахваливает Юрин.

На пике популярности Валерий Юрий был кумиром миллионов.

На пике популярности Валерий Юрий был кумиром миллионов.

АЛКОГОЛЬ В ПРОШЛОМ?

И Кристина преображение заценила. В артиста, который, к слову, на 14 лет старше ее матери, девушка тоже влюбилась с первого взгляда.

- На сколько он меня старше? 36 лет, но я вот правда не чувствую этой разницы в возрасте. Эмоции настолько накрыли, что не думаю о годах. Сравниваю Валеру со своими сверстниками и могу сказать, что он им фору даст! С ним весело, надежно, с ним я действительно счастлива, - рассказывает о своих чувствах Кристина.

Девушка живет в Санкт-Петербурге, работает менеджером, а в свободное время поет.

- У нас много общего, я тоже играю на гитаре и пою. На первом же свидании Валера отвез меня в студию. Я пела и была просто на седьмом небе от счастья. А потом он сделал мне предложение руки и сердца и сейчас вопрос только за одобрением мамы, - поделилась Кристина.

Кристина живет в Санкт-Петербурге, работает менеджером, а в свободное время поет.

Кристина живет в Санкт-Петербурге, работает менеджером, а в свободное время поет.

Фото: Личный архив

Но мама невесты от перспективы свадьбы испытывает совсем другие эмоции.

- Когда дочка мне рассказала о своем женихе, я была шокирована. Шок и боль - это то, что я до сих пор испытываю. Конечно, я не такой судьбы желаю своей единственной дочке. Я сама ее растила, без мужа, и всегда мы были очень близки. Но сейчас впервые в жизни, я дочку не понимаю и принять этот ее выбор никогда не смогу, - объяснила свою позицию Татьяна, мама Кристины.

Новые отношения Валерий Юрин до сих пор скрывал даже от самых близких.

Новые отношения Валерий Юрин до сих пор скрывал даже от самых близких.

Фото: Личный архив

И дело, по словам Татьяны, не только в разнице в возрасте.

- Всем известно, что это за человек. Он много лет пьянствовал. Где гарантии, что завтра он снова не возьмется за стакан, - Татьяна в разговоре не смогла сдержать слёзы. - Он просто погубит мою девочку.

Валерий же в ответ на такие обвинения не скупится на обещания.

- Да были проблемы, но все в прошлом! Я больше года не пью, честно скажу, благодаря кодировке. Это импортные технологии и срока действия у них нет - на всю жизнь. У меня тяги к алкоголю теперь не только нет, у меня к нему полное отвращение. Так что с пьянством навсегда покончено, гарантирую , - пообещал влюбленный музыкант.

И Кристина верит.

- Я настолько сильно Валеру люблю, что жизни без него не представляю. Если бы не мама, то я бы хоть завтра села в поезд и приехала бы к нему в Москву. Надеюсь, что они найдут общий язык и мне не придется выбирать между двумя любимыми людьми, - поделилась планами Кристина.

Валерий Юрин: "У меня тяги к алкоголю теперь не только нет, у меня к нему полное отвращение".

Валерий Юрин: "У меня тяги к алкоголю теперь не только нет, у меня к нему полное отвращение".

Фото: Личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Валерий Юрин родился и вырос в Волгограде. Играть на гитаре начал с шести лет и даже смастерил первый инструмент своими руками. После окончания школы поступил в музыкальное училище, отслужил в армии и вернулся в родной город. Именно там звезду местных дискотек, Валерий тогда пел в молодежной группе, заметил московский продюсер Бари Алибасов. Так высокий, кудрявый красавец сначала попал в группу «Интеграл», где пел с Мариной Хлебниковой, а потом вошел в первый и самый известный состав группы «На-На». В коллективе Юрин отработал три года. На самом пике популярности ушел в сольную карьеру. Уже один он продолжил

гастролировать по всей стране и собирал полные залы. В 1995-м выпустил два сольных альбома «Милая племянница» и «Жизнь моя грешная», а потом пропал с эстрады. Музыкант несколько лет злоупотреблял спиртными напитками. Но в 2000-х вернулся к творчеству и стал не только выступать сам, но и продюсировать начинающих артистов. Последние пять лет Юрин активно занимается миротворческой деятельностью. Сейчас артист помимо творчества увлечен сбором гуманитарной помощи для Донбасса. Юрин имеет звание "Заслуженный артист России". От первого брака у него остался взрослый сын. Сейчас он живет и работает в сфере информационных технологий в Казахстане.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Через 10 лет невесте в наследство достанется дедушка в модном шарфике»

- Разница в возрасте более 30 лет, это не норма. Но сейчас, на стадии так называемого конфетно-букетного периода обоих влюбленных все устраивает. Она нашла себе отца и любовника в одном человеке. Мужчин старше часто совершенно бессознательно выбирают девушки, которые росли в неполных семьях, и это как раз тот самый случай. Кроме того, избранник - это кумир из телевизора, что тоже поддает огня эмоциям, - объяснила Алёна Павлова, известный психолог, сексолог. - Для него - это последний вагон, в который музыкант, отключив голову, пытается запрыгнуть. Он осознал, что не создал семью, и сейчас отчаянно пытается исправить ситуацию. И никто не думает, что же будет в будущем? Уже через пару лет сексуальный пыл утихнет, а через 10 лет молодая женщина получит в наследство старичка в модном шарфике. Эти перспективы безусловно понимает мама невесты. Но сейчас на стадии влюбленности все ее аргументы у дочки будут вызывать лишь агрессию. Совет один - дать чаду наступить на эти грабли, но быть при этом рядом и не разрывать отношения мама-дочка.

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