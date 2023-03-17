«Женюсь и ещё нарожаем детей»: экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин подтянул лицо и бросил пить ради 20-летней возлюбленной

Валерий Юрин и его возлюбленная. Фото: Личный архив

Бороды у 56-летнего экс-солиста группы «На-на» нет, но седина из пословицы ударила в виски, а следом и бес долбанул в ребро.

- Влюбился по уши в девчонку. Помогите с тещей будущей общий язык найти. На «Комсомолку» вся надежда. А то в старики меня записала, - просил о помощи по телефону корреспондента kp.ru музыкант.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ В СТУДИИ

И тут бы вспомнить другую поговорку, мол, любви все возрасты покорны, но не будем спешить с выводами, давайте разбираться.

Валерию Юрину (см. Досье «КП») в декабре стукнуло 56. В высокого, скуластого красавца, который в 90-х был настоящим секс-символом, когда-то по уши были влюблены миллионы фанаток. Он и сейчас в неплохой по годам форме, подтянутый (каждый день ходит в спортзал), ухоженный (на модных барбершорах не экономит). Последняя его любовная история гремела в СМИ лет пять назад. Тогда Юрин то бурно ссорился, то не менее бурно мирился с русской шансонье, которая много лет живет в Германии, Натальей Штерн. Той было слегка за 40, и пару, несмотря на разницу в возрасте, в мезальянсе никто не обвинял.

Новые отношения Валерий Юрин до сих пор скрывал даже от самых близких. Не решился рассказать даже сыну, который на девять лет старше новой пассии.

- Я знаете, поначалу как рассуждал - счастье любит тишину. Я бы и дальше молчал, если бы не будущая теща, которая так и норовит нас разлучить, - объяснил kp.ru Валерий Юрин. - Вот я и решил, что мне скрывать больше нечего, на весь мир говорю о своих чувствах и серьезных намерениях.

Валерию Юрину в декабре стукнуло 56. Фото: Личный архив

С 20-летней Кристиной музыкант познакомился в социальных сетях полгода назад. Стройная, красивая брюнетка модельной внешности из Санкт-Петербурга первой написала артисту.

- Мы поначалу о музыке и творчестве говорили. Но как-то сразу понял, что это мой человек. Переписывались каждый день, а потом я просто купил ей билет в Москву, увидел и влюбился, - признался Валерий.

Музыкант уверяет, рядом с молодой красоткой о своём возрасте он просто забыл.

- Я, предвкушая нашу встречу, решился впервые в жизни за свою внешность всерьез взяться. У меня тогда лица отекало. И смех и грех - собственные щеки глазами видел без зеркала. Я сам себе тогда напоминал актера Мишу Ефремова, помните, когда он весь опухший был после той аварии. Оказалось, у меня проблемы были с лимфотоком - пошел к крутому косметологу и привел себя в порядок. Без скальпеля одними уколами омолодился, опять скулы появились, на лбу ни одной морщинки. Выгляжу и чувствую себя на 25, ну максимум на 30, - сам себя нахваливает Юрин.

На пике популярности Валерий Юрий был кумиром миллионов.

АЛКОГОЛЬ В ПРОШЛОМ?

И Кристина преображение заценила. В артиста, который, к слову, на 14 лет старше ее матери, девушка тоже влюбилась с первого взгляда.

- На сколько он меня старше? 36 лет, но я вот правда не чувствую этой разницы в возрасте. Эмоции настолько накрыли, что не думаю о годах. Сравниваю Валеру со своими сверстниками и могу сказать, что он им фору даст! С ним весело, надежно, с ним я действительно счастлива, - рассказывает о своих чувствах Кристина.

Девушка живет в Санкт-Петербурге, работает менеджером, а в свободное время поет.

- У нас много общего, я тоже играю на гитаре и пою. На первом же свидании Валера отвез меня в студию. Я пела и была просто на седьмом небе от счастья. А потом он сделал мне предложение руки и сердца и сейчас вопрос только за одобрением мамы, - поделилась Кристина.

Кристина живет в Санкт-Петербурге, работает менеджером, а в свободное время поет. Фото: Личный архив

Но мама невесты от перспективы свадьбы испытывает совсем другие эмоции.

- Когда дочка мне рассказала о своем женихе, я была шокирована. Шок и боль - это то, что я до сих пор испытываю. Конечно, я не такой судьбы желаю своей единственной дочке. Я сама ее растила, без мужа, и всегда мы были очень близки. Но сейчас впервые в жизни, я дочку не понимаю и принять этот ее выбор никогда не смогу, - объяснила свою позицию Татьяна, мама Кристины.

Новые отношения Валерий Юрин до сих пор скрывал даже от самых близких. Фото: Личный архив

И дело, по словам Татьяны, не только в разнице в возрасте.

- Всем известно, что это за человек. Он много лет пьянствовал. Где гарантии, что завтра он снова не возьмется за стакан, - Татьяна в разговоре не смогла сдержать слёзы. - Он просто погубит мою девочку.

Валерий же в ответ на такие обвинения не скупится на обещания.

- Да были проблемы, но все в прошлом! Я больше года не пью, честно скажу, благодаря кодировке. Это импортные технологии и срока действия у них нет - на всю жизнь. У меня тяги к алкоголю теперь не только нет, у меня к нему полное отвращение. Так что с пьянством навсегда покончено, гарантирую , - пообещал влюбленный музыкант.

И Кристина верит.

- Я настолько сильно Валеру люблю, что жизни без него не представляю. Если бы не мама, то я бы хоть завтра села в поезд и приехала бы к нему в Москву. Надеюсь, что они найдут общий язык и мне не придется выбирать между двумя любимыми людьми, - поделилась планами Кристина.

Валерий Юрин: "У меня тяги к алкоголю теперь не только нет, у меня к нему полное отвращение". Фото: Личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Валерий Юрин родился и вырос в Волгограде. Играть на гитаре начал с шести лет и даже смастерил первый инструмент своими руками. После окончания школы поступил в музыкальное училище, отслужил в армии и вернулся в родной город. Именно там звезду местных дискотек, Валерий тогда пел в молодежной группе, заметил московский продюсер Бари Алибасов. Так высокий, кудрявый красавец сначала попал в группу «Интеграл», где пел с Мариной Хлебниковой, а потом вошел в первый и самый известный состав группы «На-На». В коллективе Юрин отработал три года. На самом пике популярности ушел в сольную карьеру. Уже один он продолжил

гастролировать по всей стране и собирал полные залы. В 1995-м выпустил два сольных альбома «Милая племянница» и «Жизнь моя грешная», а потом пропал с эстрады. Музыкант несколько лет злоупотреблял спиртными напитками. Но в 2000-х вернулся к творчеству и стал не только выступать сам, но и продюсировать начинающих артистов. Последние пять лет Юрин активно занимается миротворческой деятельностью. Сейчас артист помимо творчества увлечен сбором гуманитарной помощи для Донбасса. Юрин имеет звание "Заслуженный артист России". От первого брака у него остался взрослый сын. Сейчас он живет и работает в сфере информационных технологий в Казахстане.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Через 10 лет невесте в наследство достанется дедушка в модном шарфике»

- Разница в возрасте более 30 лет, это не норма. Но сейчас, на стадии так называемого конфетно-букетного периода обоих влюбленных все устраивает. Она нашла себе отца и любовника в одном человеке. Мужчин старше часто совершенно бессознательно выбирают девушки, которые росли в неполных семьях, и это как раз тот самый случай. Кроме того, избранник - это кумир из телевизора, что тоже поддает огня эмоциям, - объяснила Алёна Павлова, известный психолог, сексолог. - Для него - это последний вагон, в который музыкант, отключив голову, пытается запрыгнуть. Он осознал, что не создал семью, и сейчас отчаянно пытается исправить ситуацию. И никто не думает, что же будет в будущем? Уже через пару лет сексуальный пыл утихнет, а через 10 лет молодая женщина получит в наследство старичка в модном шарфике. Эти перспективы безусловно понимает мама невесты. Но сейчас на стадии влюбленности все ее аргументы у дочки будут вызывать лишь агрессию. Совет один - дать чаду наступить на эти грабли, но быть при этом рядом и не разрывать отношения мама-дочка.