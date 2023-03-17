Герой спецоперации «Z» подполковник Фокин завел врагов в смертельный лабиринт

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Единство дает согласие. Смотри на дело в целом», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал: «Если любишь горячее, будь способен и к холодному».

ЗАСТАВИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ БЕЖАТЬ

Подполковник Александр Верихов

«Батальон под командованием подполковника Александра Верихова вел наступательные действия в направлении двух населенных пунктов с целью их освобождения от украинских националистов. При плотном огне артиллерии и танков противника на переднем крае рубежа перехода в атаку организовал и в дальнейшем вел огневое поражение противника, уничтожив три БМП, кочующий миномет, транспортное средство повышенной проходимости иностранного производства, а также до 20 человек личного состава противника. Проявляя мужество и смелость, не смотря на угрозу жизни, выдвинулся на господствующую высоту, лично наводил и корректировал огонь артиллерии. Точным наведением артиллерии на объекты противника подполковник Александр Верихов сковал действия боевиков, после чего, развив наступление, заставил противника отступать. Благодаря его отважным и решительным действиям противник, понеся большие потери, был выбит с занимаемых позиций, что позволило занять новые рубежи и позиции».

ЗАВЕЛ ВРАГОВ В СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ

Подполковник Роман Фокин

«Подполковник Роман Фокин вместе с вверенной ему мотострелковой бригадой выполнял задачи по обороне позиций на одном из важных направлений. Под минометным огнем противника, осознавая важность создания эшелонированной обороны в данной местности организовывал инженерно-фортификационное оборудование рубежа обороны, исключающее возможность внезапного и стремительного наступления сил боевиков. В один из дней украинские националисты предприняли попытку прорыва обороны силами диверсионно-разведывательной группы. Оценив ситуацию, Роман, заняв выгодную позицию, приступил к корректировке огня артиллерии. Умело руководя поражением целей, подполковник Роман Фокин не допустил выхода противника во фланг взводного опорного пункта, нанеся существенный урон боевикам и заставив их отступить».