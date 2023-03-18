Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Маколей Калкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маколей Калкин теперь – дважды отец: невеста 42-летнего артиста Бренда Сонг подарила ему еще одного ребенка. Счастливые родители назвали мальчика Карсон. Сын пары появился на свет еще три месяца назад, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает Daily Mail. Первый ребенок Маколея и Бренды – мальчик по имени Дакота – родился в апреле 2021 года.

34-летняя Бренда - американская актриса, продюсер и фотомодель. Она много снимается в фильмах и сериалах. Карьера Маколея же давно пошла на спад. Актеры встречаются уже пять лет и, по слухам, обручились в январе 2022 года. По словам Бренды, они с женихом очень домашние и не любят вечеринки. Пара ведет совсем не голливудский образ жизни.

«Мы с женихом очень практичны. У нас нет няни, но моя мама была с нами с тех пор, как родился мой сын, - рассказывала актриса. - Когда я работала, моя мама привозила моего сына на съемочную площадку, чтобы я могла кормить его грудью и увидеться с ним днем».

34-летняя Бренда - американская актриса, продюсер и фотомодель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До того, как в его жизни появилась Бренда, Маколей долгое время был один. Сердце актера разбила Мила Кунис. Звезда фильма «Один дома» начал встречаться с уроженкой Украины еще в 2002 году. Они были вместе почти восемь лет, и эти годы пришлись на пик бешеной популярности Калкина. В итоге они расстались в 2010 году. Мила признавалась, что разрыв был для нее очень болезненным.

«Ужасное-ужасное-ужасное расставание! Мне потребовалось много времени, чтобы выйти из того состояния и принять все, что случилось. Когда мы были вместе, Маколей был суперзвездой, с ним невозможно было идти рядом по улице. Фанатки тут же окружали его и кричали. Они не знали, как еще можно отреагировать, но это была ненормальная реакция», - рассказывала Кунис.

По словам актрисы, инициатором разрыва стала именно она.

«В юности я была настоящей стервой. Мне потребовалось много времени, чтобы признать, что у меня плохой характер. Я поступила очень некрасиво, бросив Маколея», - призналась Мила.

Напомним, Маколей Калкин прославился ребенком, сыграв в комедиях «Один дома» и «Богатенький Ричи». Когда юный артист повзрослел, его карьера пошла на спад. С середины 90-х он практически нигде не снимался.