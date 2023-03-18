Мама Стифлера разменяла седьмой десяток. Вот, как она сейчас выглядит

Дженнифер Кулидж прославилась в 90-х. Фото: кадр из фильма «Американский пирог: Все в сборе»

Сексапильная американская комедийная актриса Дженнифер Кулидж прославилась в 90-х благодаря роли мамы Стифлера в серии фильмов «Американский пирог».

У неё был образ блондинки с формами, по которой сохло большинство тинэйджеров. В тот момент и появилось на свет сленговое словечко «милфа», т.е. сексуальная дама в возрасте.

Дженнифер постоянно подогревала этот образ и даже намекала, что имела связь аж с двумя сотнями мужчин.

Многим актёрам не нравится узнаваемость лишь по одной их работе. Кулидж тоже стала своеобразной заложницей образа мамы Стифлера. Но это её вполне устраивает.

Спустя годы 61-летняя Дженнифер Кулидж остается верной своему стилю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В один момент в карьере Дженнифер произошла перезагрузка: в 2021 году она сыграла большую роль в сериале «Белый лотос», который получил премию «Эмми».

Спустя годы 61-летняя актриса остается верной своему стилю: она всё такая же сногсшибательная и ироничная блондинка.

Фанаты давно заметили, что о её личной жизни ничего неизвестно. Как выяснилось, Дженнифер предпочитает держать таковую в тайне.

В свои социальные сети она выставляет лишь посты о благотворительности и призывы помогать животным.