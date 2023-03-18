Инфаркты молодеют: почему болезни сердца все чаще встречаются у совсем молодых людей и как этого избежать

Частая причина проблем с сердцем – неумение вовремя распознавать сигналы организма, или намеренное их игнорирование Фото: Shutterstock

По статистике, около половины всех смертей в России происходят из-за болезней сердца, из них довольно значительная часть — у россиян моложе 35 лет. В последние 10 лет в практике кардиолога уже неудивительно встретить пациента с инфарктом, перенесенным в возрасте 28-30, 30-35 лет. Хотя еще в 2010 году такие случаи были редки и вызывали большое недоумение во врачебной среде.

О наиболее частых причинах заболеваний сердца и способах не попасть в печальную статистику рассказывает Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог, автор книги «Сердце, стучи!» и курсов по кардиологии для врачей и студентов медицинских вузов.

Миокардиты

Это воспалительные заболевания сердца, которые возникают в результате перенесенной инфекции. В последние два года количество людей с миокардитами стремительно увеличилось — из-за перенесенной многими коронавирусной инфекции. Как следствие, возросло и число нераспознанных, либо неправильно пролеченных миокардитов, что приводит к учащению случаев инфаркта.

Главная опасность миокардитов состоит в том, что они могут протекать бессимптомно или иметь минимальные проявления – в итоге кардиологи имеют дело не с начальной стадией болезни, а с осложнениями. Коварство миокардитов проявляется еще и в отсутствии возрастного ограничения: им одинаково подвержены как дети и молодые люди, так взрослые и пожилые.

При этом последствия миокардитов – это часто необратимые изменения, которые могут приводить к нарушениям работы миокарда (сердечной мышцы). А воспалительный процесс в миокарде способствует образованию рубца на мышечной ткани, что часто ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и другим. В большинстве случаев нормальная работа сердца при должном лечении миокардита восстанавливается, но на это требуется много времени и усилий как от кардиолога, так и от пациента.

«Неправильная» работа

Речь даже не о конкретных профессиях, а о графике и методах работы. Например, огромное количество людей с заболеваниями сердца наблюдается среди работающих вахтовым методом.

На сердечно-сосудистой системе негативно сказываются и переработки. Одно из исследований показало, что у тех испытуемых, кто на протяжении 10 лет работал свыше 45 часов в неделю, риск развития заболеваний сердца увеличился на 35%. Чаще всего у перерабатывающих возникает ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, инфаркты, инсульты и сердечная недостаточность.

Также отрицательно влияет на здоровье сердца и постоянная работа в ночную смену. В 2021 году было опубликовано десятилетнее исследование китайских кардиологов, в котором приняли участие 283 000 человек. Оно показало: у тех, кто работает в ночные смены, гораздо выше риск развития мерцательной аритмии, а также ишемической болезни сердца.

Много стресса

Стрессовые ситуации периодически возникают у каждого из нас, и этого едва ли можно избежать полностью. Однако существует другой, не очевидный для многих, а потому более опасный вид стресса – хронический стресс.

Опасен он тем, что человек зачастую адаптируется к нему и привыкает постоянно испытывать негативные эмоции, поясняет Ольга Савонина. Это можно сравнить с регулярным доливанием воды в целлофановый пакет: какое-то время он продержится, но в конце концов не выдержит нагрузки и лопнет: вода выльется и зальет все вокруг, а пакет испортится. Так же и с хроническим стрессом: если человек очень долго копит в себе негатив и напряжение, это может привести к инфаркту миокарда и другим болезням сердечно-сосудистой системы.

Поэтому так важно своевременно освобождаться от негативных эмоций. Способ делать это каждый выбирает для себя сам: кому-то по душе танцы или занятия спортом, кто-то ездит покричать в поле, кто-то работает с психологом. А кто-то устраняет источники дискомфорта решительными методами: например, увольняется с работы, где на него давил конфликтный начальник. Можно найти собственный метод, главное – не накапливать стресс.

Курение

Существуют данные, согласно которым 36% риска возникновения инфаркта приходится на курящих людей. К тому же, согласно исследованиям, у курильщиков существенно снизился «входной возраст» риска заболеваний сердца. Поэтому, чем раньше человек откажется от курения, тем больше у него шансов избежать «сердечных» неприятностей.

Игнорирование и самообман

Еще одна частая причина возникновения проблем с сердцем – неумение вовремя распознавать сигналы, которые нам посылает сердечно-сосудистая система, или намеренное их игнорирование.

Как правило, чаще не прислушиваются к своему организму и игнорируют возникающий дискомфорт мужчины. Многие также занимаются самолечением: принимают лекарства вроде «Валидола» или популярных успокоительных. Так модно устранить внешние признаки, но не причины болей, аритмии и прочих симптомов. Это лишь усугубляет положение: человек хуже распознает тревожные «звоночки», сигнализирующие о проблемах с сердцем, и долго не обращается к специалисту.

Между тем, подчеркивает Ольга Савонина, при малейшем дискомфорте – не только в сердце, но и в организме в целом – стоит обратиться как минимум к терапевту, чтобы он назначил дальнейшие исследования.

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